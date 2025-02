Itt a fordulat a benzin árában: hol érdemes most tankolni?

Az elmúlt napokban fordulatot láthattunk a hazai üzemanyagok árában, nagyot esett a benzinnek és a dízelnek is a jegyzése. A kedvező áralakulást a piaci folyamatok is segítették, de a kormányzat félreérthetetlen kommunikációja is arra sarkallja az üzemanyagpiaci szereplőket, hogy amennyire lehet, tartsák alacsonyan az árakat. Adódik a kérdés: hogy állunk most a régióban, már nem túl drága a magyar benzin? Milyen veszélyek leselkednek a piacra, amik mentén ismét elindulhat a drágulás?