Átmenetileg enyhülnek az éjszakák

Nyugat felől sokasodnak a felhők, vegyes halmazállapotú csapadék is érkezik. A felhők miatt enyhülnek az éjszakák, de csak átmenetileg - írja a HungaroMet Zrt.

Szerdára virradó hajnalra az ország nyugati felén, kétharmadán erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, keleten azonban még derült vagy fátyolfelhős idő várható. A hajnali óráktól a Dunántúl északi felén hószállingózás, a déli felén ónos eső is előfordulhat. A délkeleti szél néhol lengedezhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -12 és +1 fok között valószínű,

a kevésbé felhős keleti tájakon lesz hidegebb, a felhősebb nyugaton enyhébb az idő.

Szerdán az ország nyugati, délnyugati felén túlnyomóan borult lesz az ég, keleten azonban fátyolfelhős vagy derült idővel indul a nap, majd estére ott is nagyrészt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Nyugat, délnyugat felől terjeszkedik a csapadéksáv, és az ország délnyugati felén több helyen is előfordul vegyes halmazállapotú csapadék - a csapadékzóna északi részén havazás, napközben akár eső, déli részén főként délelőtt és estefelé még havas eső, ónos eső is előfordul. A délkeleti szelet legfeljebb élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és +8 fok között alakul, az északkeleti részeken lesz a melegebb idő.

Csütörtökön többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen előfordulhat vegyes csapadék. Az Északi-középhegységben és környékén döntően havazásra, délebbre havas esőre, a délnyugati, nyugati országrészben esőre, záporra van kilátás. Reggel, kora délelőtt az átmeneti zónában néhol ónos eső is lehet. A délkeleti szél általában mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0, +7 fok között

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól szakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, északnyugaton, nyugaton havas eső, havazás is. Reggel délen néhol átmeneti ónos eső is lehet. Az északi, északkeleti szél szél a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de délen 7, 8 fok is lehet.

