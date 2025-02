Aggasztó irányba megy az AI – figyelmeztet a Nobel-díjas közgazdász

Aggasztó irányokat látni a mesterséges intelligencia fejlődése terén – figyelmeztetett Daron Acemoglu Nobel-díjas közgazdász a Project Syndicate nemzetközi véleményoldal által – a párizsi AI-csúcstalálkozó keretében – megrendezett fórumon. Az MIT professzora szerint a technológiai óriáscégek által követett jelenlegi megközelítés ugyanis nem afelé mutat, hogy az AI majd a munkavállalók nagyobb termelékenységét segíti elő, illetve a jelenlegi trendek szerint a polgárok és a fogyasztók sem fognak nagyobb kontrollt élvezni az adataik felett.

A mesterséges intelligencia fejlődésének jelenlegi és lehetséges jövőbeni irányairól, illetve a technológiai folyamatnak a közjó biztosítására vonatkozó lehetőségeiről szólt a Project Syndicate nemzetközi véleményoldal PS Event elnevezésű fóruma, amelyet a tegnap zárult kétnapos párizsi nemzetközi AI-csúcstalálkozó (AI Action Summit) keretében rendeztek meg. A PS Event egyik panelbeszélgetésén

Daron Acemoglu, az MIT (Massachusetts Institute of Technology) Nobel-díjas közgazdászprofesszora,

illetve Jean-Noël Barrot, Franciaország külügy- és Európa-ügyi minisztere

vett részt.

Daron Acemoglu – akinek írásai rendszeresen megjelennek a Portfolio On The Other Hand rovatában, a Project Syndicate-tel megvalósított együttműködésünk keretében – kutatásaiban kiemelten foglalkozik a technológiai fejlődés kérdésével is, amely téma a panelbeszélgetés egyik központi eleme volt.

Daron Acemoglu igennel válaszolt a panelbeszélgetés moderátorának azon felvetésére, hogy vízválasztó pillanatban vagyunk-e a mesterséges intelligencia jövőbeli alakulása kapcsán. A professzor szerint egy jobb irányt kellene kijelölni. „Ennek a folyamatnak az infrastruktúrával, a jobb szabályozással kell kezdődnie, de végső soron a megfelelő jellegű AI-beruházások tehetik lehetővé a jobb irányt.

Ez nagyobb termelékenységet biztosíthat a munkavállalók számára, jobb kontrollt az információk feldolgozására a polgárok és a fogyasztók számára, és egyben nagyobb ellenőrzést az emberek számára az adataik felett

– hangsúlyozta.

Az MIT professzora szerint jelenleg nem efelé tartanak a folyamatok, aggasztó irányt lehet látni, amelyben a technológiai óriáscégek nagy modelljeikkel központosítják az adatokat. Úgy véli: afelé haladunk, hogy olyan modellek jöhetnek létre, amelyek

egyrészt arra törekszenek, hogy átvegyék a kontrollt az életünk felett,

másrészt túlzottan automatizálják a munkát anélkül, hogy jobb eszközöket biztosítanának a munkavállalók számára.

Acemoglu szerint le kellene számolni két hiedelemmel az AI kapcsán.

Az egyik a nagyon mélyen gyökerező technológiai optimizmus , miszerint bármit is teszünk a technológiával, amíg innoválunk, mindenki jól fog járni.

, miszerint bármit is teszünk a technológiával, amíg innoválunk, mindenki jól fog járni. A másik pedig a technológiai determinizmus, miszerint a mesterséges intelligenciának van egy iránya, amelyet mindenkinek követnie kell.

„Ha felhagyunk e két hiedelemmel, akkor el tudunk jutni a technológia valódi erejéhez. Semmi kétség, hogy a technológia egy csodálatos dolog, amelyet néha nagyszerű dolgokra használtunk, javítva például egészségünket vagy jólétünket az elmúlt 300 évben.

De vissza is élhetünk a technológiával, és előfordulhat, hogy annak iránya nem mindig feltétlenül optimális

– jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy akkor miként lehetne kijelölni a technológiai fejlődés helyes irányát, Acemoglu azt válaszolta: ha két év múlva az AI-kutatók 80%-a azt közli a cégével, hogy olyan technológián fog dolgozni, amelyek segítik a munkavállalókat, és amelyek lehetővé teszik a polgárok számára, hogy saját adataik felett rendelkezzenek, akkor megoldottuk a problémát. Szerinte ez az az irány, ahová az AI-iparnak tartania kell. Elismerte ugyanakkor, hogy nem egyszerű ezt elérni, mert a pénzügyi ösztönzők, ideológiai kérdések és hatalmi szempontok mind ez ellen hatnak, de szerinte az intézmények, szabályozások megváltoztatásával el lehet jutni erre a pontra.

Befektetési hullám

A párizsi AI-csúcstalálkozó keretében két fontos bejelentés is történt. Egyrészt Emmanuel Macron francia elnök közölte, hogy országa 109 milliárd eurós beruházást tervez a mesterséges intelligencia fejlesztése terén a következő években, másrészt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az EU 50 milliárd eurónyi állami forrást fordít AI-fejlesztésekre, kiegészítve ezzel a magánszektor által már felajánlott 150 milliárd eurós keretet. A két bejelentés illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, amely szerint egyre több ország és vállalat fektet jelentős összegeket a mesterséges intelligencia kutatásába és fejlesztésébe, a közelmúltban például Donald Trump amerikai elnök jelentett be egy 500 milliárd dolláros AI-programot.

Jean-Noël Barrot pedig azt emelte ki a panelbeszélgetésen, hogy Európában a hagyományos versenypolitika a digitális technológiai fejlődés terén nem volt sikeres a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorításában és az erőfölénnyel való visszaélés megakadályozásában.

Ennek okát abban látja, hogy a szektorban a piaci hatalmi pozíciók olyan gyorsan konszolidálódtak, hogy a visszaéléseket a versenyjogi szabályok betartatásáért felelős hivatalok nem tudták idejében feltárni, majd szankcionálni. Emiatt az EU elfogadta a digitális piacokról szóló, 2022-ben hatályba lépett jogszabályt (Digital Markets Act), amely bizonyos piaci magatartásformákat ex ante nem engedélyez. Hozzátette azonban, hogy ez egy teljesen új szabályozás, és majd az idő eldönti, mennyire váltja be a hozzá fűzött reményeket.

Acemoglu ezzel kapcsolatban a trösztellenes szabályozások fontosságát hangsúlyozta. Egyben emlékeztetett arra, hogy sokan még mindig úgy gondolnak a Szilícium-völgyre, mint ahol garázscégek innovátorai a régóta működő cégek diszrupcióját okozzák. Ezzel szemben ez a szektor a világ legkoncentráltabb iparága, hangsúlyozta a professzor. „Igen, a Google elképesztő innovátor, de nem csak azért, mert az adatok vagy a hálózatok gazdaságtana azt mondja, hogy a nagy méret a jobb, hanem mert az USA teljes kudarcot vallott a trösztellenes szabályok érvényesítésében. Ezek a tech vállalatok azért is nőttek hatalmasra, mert felvásárolták a riválisaikat, illetve rengeteg startupot.

Olyan ökoszisztémát hoztak létre, ahol egy kis cég akkor teszi a legjobbat, ha megpróbál az óriás vállalatok termékeivel, szolgáltatásaival valami kompatibiliset alkotni, hogy aztán felvásárolják

– mondta a professzor.

Acemoglu úgy véli:

egy nagyon monopolisztikus piac jött így létre, és különösen akkor nem jó ez a helyzet, ha új irányok kijelölésére van szükség a technológia fejlődésében, mert a monopol pozícióban lévők a meglévő üzleti modelljüket fogják követni.

Daron Acemoglu Portfolio.hu-n – a Project Syndicate-tel való együttműködésben – megjelent legutóbbi írása is a mesterséges intelligencia kérdésével, azon belül is a kínai DeepSeek innovációjával foglalkozik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images