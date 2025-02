Nagy durranást ígér Elon Musk, itt az időpont

A világ leggazdagabb emberének számító és az Egyesült Államok kormányzati hatékonysági hivatalát vezető Elon Musk nemrég közölte, hogy hétfőn csendes-óceáni idő szerint 20 órakor (magyarországi idő szerint kedden 5 órakor)

élő bemutatóval jelentkezik az xAI mesterséges intelligencia chatbotja és a ChatGPT kihívója, a Grok 3.

Egész hétvégén a csapattal fogom csiszolni a terméket, úgyhogy addig offline leszek

- írta az X-en Elon Musk.

Will be honing product with the team all weekend, so offline until then {:url}