Meglepő változás jön a középiskolai osztályzatoknál – itt a kormány terve

A Belügyminisztérium most társadalmi egyeztetésen megjelent rendelettervezete szerint a jövőben az országos kompetenciamérés eredményei két érdemjegynek számítanak majd a diákok ellenőrzőjében, míg a középiskolai felvételi pontszámokba is beleszámíthatnak.

A minisztérium szerint a cél az, hogy a diákok komolyan vegyék a mérést, és teljes erőbedobással töltsék ki a teszteket. Az új szabályozás értelmében a mérés eredménye emelt szintű osztályzatként jelenik meg a tanulók bizonyítványában, sőt, az év végi osztályzatba kétszeresen is beleszámít.

Amint arról a hvg.hu írt, a kompetenciaszintek osztályzattá alakítását egy oktatási hivatalos útmutató alapján végzik majd, bár ez egyelőre nem elérhető.

A lap felidézi, hogy a szakmai közösségek és oktatási szakértők erősen kritizálják a javaslatot, mivel az eredeti célja éppen az volt, hogy az iskolák és pedagógusok számára nyújtson objektív visszajelzést, nem pedig a diákok teljesítményének értékelésére szolgáljon. Pongrácz László, a mérés egyik kidolgozója már korábban is hangsúlyozta, hogy az OKM célja az iskolák teljesítményének összehasonlíthatósága, nem pedig a tanulók osztályozása. Lannert Judit oktatáskutató szerint

a módosítás értelmetlenné teszi az eredeti koncepciót, hiszen a pedagógusok így saját maguk értékelésére is használhatják az osztályzatokat, ami torzíthatja a valódi visszajelzéseket.

A portál arról ír, hogy a Szülői Hang nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy az új rendszer jelentős társadalmi különbségeket is generálhat. Ha a kompetenciamérés felvételiként is funkcionál, az előnyben részesítheti azokat a tanulókat, akik külön tanfolyamokra járhatnak, míg a hátrányosabb helyzetű diákok még nehezebb helyzetbe kerülhetnek. A szervezet szerint a változtatás akár a gimnáziumi férőhelyek szűkítésére is alkalmas lehet, hiszen a jómódúbb családok külön felkészítéssel növelhetik gyermekeik esélyeit, míg mások lemaradhatnak.

Felidézik azt is, hogy az Oktatási Hivatal szakértői szerint a teszt nem alkalmas arra, hogy az egyes diákok teljesítményét osztályzatokba fordítsák. A változtatásokkal a minisztérium egy olyan rendszert erőltet tovább, amely nemcsak a diákok motivációját, hanem az oktatás egészének hitelességét is veszélyeztetheti.

