Nincs minden veszve: lehet még egy energetikai ütőkártyája az EU-nak Trump vámfenyegetéseivel szemben

Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti vámvita továbbra is nyitott kérdés, ám Donald Trump elnök már a kezdetektől intenzív nyomást gyakorol Brüsszelre, hogy az európai piac növelje az amerikai gázvásárlásait a vámok elkerülése érdekében. Az EU azonban egy erős ütőkártyát tart a kezében: a 2027-től hatályba lépő metánkibocsátási szabályozás. Ez a rendelet kötelező kibocsátáscsökkentést ír elő a fosszilis tüzelőanyag-importőrök számára, amely jelentős akadályt jelenthet az amerikai gázexport előtt. Ha az EU enged a szabályozás szigorából, azzal kedvezőbb feltételeket teremthet az amerikai LNG számára. Ezzel viszont saját klímacéljai kerülhetnek veszélybe - írja a Semafor.

Portfolio Green Transition & ESG 2025 Március 6-án minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A legújabb ESG konferenciánk részletei a linken.

Donald Trump már a beiktatását követően kijelentette a vámok kapcsán:

az EU úgy tud a leggyorsabban segíteni magán, ha több amerikai olajat és gázt vásárol.

Ez a gondolat beleillik Trump stratégiájába, amelyben

az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) exportja a külpolitika és a kereskedelempolitika egyik eszközévé válik.

Az EU metánszabályozása: kétélű fegyver

Az Európai Unió 2024 májusában fogadta el a metánkibocsátás csökkentését célzó rendeletét, amely az energiaágazatban, különösen az olaj-, gáz- és széniparban tevékenykedő vállalatokra vonatkozik. A jogszabály kötelezi az üzemeltetőket

a metánkibocsátás mérésére, jelentésére és rendszeres ellenőrzésére, valamint előírja a metánszivárgások gyors felderítését és megszüntetését.

Fontos, hogy a szabályozás az importált fosszilis tüzelőanyagokra is kiterjedne, így 2030-tól metánkibocsátási határértékeket vezetne be, ezzel ösztönözve a nemzetközi beszállítókat a kibocsátás csökkentésére.

Az amerikai gázexport számára ez komoly kihívást jelent, különösen, mivel a Trump-kormányzat a hazai metánszabályozás lazítását tervezi. Ugyanakkor az EU számára ez akár előnyt is jelenthet, hiszen a szabályozás esetleges enyhítése javíthatja tárgyalási pozícióját a vámvitában.

A metánszabályok enyhítése lehet egy olyan engedmény, amelyet az EU felkínálhat a vámokkal kapcsolatos fenyegetések enyhítése érdekében

- mondta Anne-Sophie Corbeau, a Columbia Egyetem Global Energy Policy Központjának gázpiaci kutatója.

Book and claim: megoldás vagy kiskapu?

A híroldal információja szerint EU tisztviselői az európai gázipari vállalatokkal konzultálva egy

új metánkibocsátás-kereskedelmi piac kialakításán is dolgoznak.

Bár részletek nem közöl, könnyen elképzelhető, hogy hasonló jellegű piacot szeretnének kialakítani, mint az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS).

Az ETS egy piacalapú mechanizmus, amely a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését ösztönzi azáltal, hogy korlátozza az ipari vállalatok és energiatermelők számára elérhető kibocsátási kvóták mennyiségét. A cégek a kvótákat egymás között adhatják-vehetik, így az alacsonyabb kibocsátású vállalatok pénzügyi előnyhöz juthatnak, míg a nagyobb szennyezőknek többletköltségekkel kell számolniuk.

Ehhez kapcsolódóan a metánszabályozás végrehajtására az EU egy úgynevezett „book and claim” rendszert alakíthat ki, amely lényegében azt jelentené, hogy

a magasabb metánkibocsátású gázszállítók alacsonyabb kibocsátású termelőktől vásárolhatnak zöld tanúsítványokat.

Így – legalábbis papíron – a gáz „alacsony kibocsátásúvá” válik, miközben fizikailag nem feltétlenül ezeket a molekulákat kapja a vásárló.

Gunnar Steck, a Eurogas kereskedelmi szövetség tanácsadója szerint:

Minél kevesebb gáz tud megfelelni a követelményeknek, annál magasabb lesz a prémium ára az alacsonyabb kibocsátású gázra. Ez egyértelműen kihat az energia megfizethetőségére, ami Európában most elsődleges szempont.

A kritikusok viszont arra figyelmeztetnek, hogy egy ellenőrizetlen „book and claim” rendszer alááshatja a szabályozás valódi célját. Carlos Garcia, az STX Group szakértője úgy véli:

Egy korlátozások nélküli book-and-claim rendszer gyakorlatilag semmissé teheti a jelenleg egyedüli nemzetközi metánszabályozás lényegét.

A szakértő ezért olyan megoldást javasol, ahol a kibocsátás-kereskedelem csak azonos régión belüli termelők között, vagy a fizikailag összeköttetésben álló gázvezeték-rendszerek mentén történhet. Így a rendszer valóban ösztönzi a globális kibocsátáscsökkentést, ugyanakkor nem okoz drasztikus áremelkedést.

Tágabb perspektíva: nem csak Európáról szól

Még ha az Egyesült Államok és az EU végül fel is lazítanák saját metánszabályaikat, a tengerentúli kitermelőknek akkor is komolyan oda kell figyelniük a kibocsátáscsökkentésre. Az ázsiai piac, különösen Japán és Dél-Korea, szintén dolgozik metánszabályozások bevezetésén, és a nemzetközi pénzügyi világ is egyre inkább megköveteli az átlátható környezeti teljesítményt.

Jelentős politikai nyomás nehezedik majd az EU-ra, de a globális gázkereskedelem jövője is egyre inkább megköveteli a környezeti lábnyom bizonyítását. A befektetők konkrét kibocsátási adatokat kérnek, ami a vállalatok hitelfelvételi költségeit is jelentősen befolyásolja

- tette hozzá Brandon Locke, a CATF Európáért felelős szakpolitikai menedzsere.

Egyértelmű tehát, hogy hosszabb távon nemcsak az EU metánszabályai, hanem más feltörekvő piacok előírásai és a pénzpiacok elvárásai is rákényszerítik a gázszektort a metánkibocsátások csökkentésére. Azok a termelők, amelyek hanyagul kezelik a kibocsátást, hamar versenyhátrányba kerülhetnek olyan országokkal szemben, amelyek jelentős erőfeszítéseket tesznek a tisztább kitermelés érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images