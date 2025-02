Bővül a kormány árfigyelő rendszere

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő rendszer hamarosan újabb, mintegy 20 új termékkategóriával bővül, olvashat a GVH közleményében. A nemzeti versenyhatóság jelenleg több eljárást is folytat élelmiszer-kiskereskedelmi láncokkal szemben, tiltott árrögzítés, illetve megtévesztő reklámozás gyanújával. A fogyasztók jelzései alapján több, kiskereskedelmi láncokat érintő panaszeljárás is folyamatban van, tájékoztattak.

Portfolio Agrárium 2025 Jön a tavasz egyik legjelentősebb mértékadó agrárszakmai eseménye, találkozzunk Kecskeméten!

A www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető ár-összehasonlító rendszerben jelenleg hat nagy kereskedelmi lánc, országszerte több mint 1200 boltjában, 78 termékkategóriában, több mint 2000 különböző élelmiszertermék naponta frissülő árait követhetik nyomon a vásárlók. Az GVH által működtetett online Árfigyelő rendszer

hamarosan mintegy 20 új termékkategóriával bővül,

ennek célja a GVH szerint az élelmiszerárak kordában tartása. Már zajlik az erről szóló társadalmi egyeztetés.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke január végén felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezetnek. A nemzeti versenyhatóság álláspontja szerint ugyanis az érdekképviseleti szervezetek által rendszeresen kiadott áremelési közlemények sérthetik a tisztességes piaci versenyt, tiltott együttműködést idézhetnek elő, valamint fokozzák az inflációs nyomást.

Mindemellett a GVH jelenleg is több versenyfelügyeleti eljárást folytat élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásokkal szemben. Ezek között van tiltott árrögzítés, illetve a fogyasztókat megtévesztő reklámozás gyanújával indított eljárás is. Továbbá a fogyasztók jelzései alapján több, kiskereskedelmi láncokat érintő panaszeljárás is folyamatban van jelenleg.

Címlapkép forrása: Portfolio