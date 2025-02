Hidrogénnel kapcsolatos fejlesztésről számolt be a Mol

Mostantól a Mol csoport leányvállalata, a Slovnaft pozsonyi finomítójában termelt hidrogénnel látja el a buszok és teherautók töltését a hidrogén-töltőállomás Pozsonyban. A korszerűsítésnek köszönhetően a buszok hatótávolsága 40%-kal nő, írja a Mol.

A pozsonyi finomító területén lévő, 2022-ben átadott töltőállomást a Slovnaft és a Messer Tatragas közös vállalata, a Messer Slovnaft üzemelteti. A töltőállomás a korszerűsítésnek köszönhetően mostantól magasabb, 350 bar nyomást biztosít a hidrogénbuszok és teherautók tankolásához, biztosítva ezzel a nagyobb hatótávolságot.

A fejlesztés eredményeként kevesebb tankolásra van szükség, ami növeli a teherautók és a tömegközlekedésben használt hidrogénbuszok összhatékonyságát.

- írja a Mol.

A hidrogén üzemanyagként elsősorban az áruszállítás, a teher- és a tömegközlekedés számára jelent fenntartható alternatívát. A hidrogénüzemű járműveknek számos előnye van: károsanyag-kibocsátás nélkül biztosítanak csendes működést, hosszabb hatótávot és az akkumulátoros elektromos járművekhez képest gyorsan újratölthetők.

„A hidrogén jelentős energiahordozó lehet a jövőben, ami kulcsszerepet játszhat a zöld átmentben is. A MOL-csoportnál stratégiai célunk, hogy innovatív módon segítsük az okos zöldátmenet megvalósítását, például alternatív energiaforrásokkal tegyük fenntarthatóbbá a mobilitási szektor működését. Ezt szolgálja a pozsonyi töltőállomás mostani modernizációja is, valamint az olyan beruházásaink, mint a Százhalombattán már elindult zöldhidrogén-üzemünk, amelyhez hasonló létesítményt tervezünk Pozsonyban is. Ezzel a saját ipari működésünk fenntarthatóbbá tétele mellett megnyitjuk az utat a pozsonyi tömegközlekedés dekarbonizációja számára is” – mondta el Horváth Ádám, a Downstream Új és Fenntartható Üzletágak Igazgatója.

A Mol csoport százhalombattai finomítójában tavaly kezdte meg a működést Kelet-Közép-Európa eddigi legnagyobb, 10 megawatt kapacitású zöldhidrogén-üzeme. A létesítmény megújuló forrásból származó elektromos árammal bontja a vizet hidrogénre és oxigénre, miközben nem képződik környezetszennyező melléktermék,

és a létesítmény 25 000 tonnával csökkenti a Dunai Finomító szén-dioxid-kibocsátását.

Az itt előállított évi 1600 tonna tiszta, karbonsemleges zöld hidrogént az üzemanyaggyártás során használják fel, a Mol csoport tervei szerint pedig a jövőben közvetlenül a közlekedési szektorban is találkozhatunk vele, valamint a százhalombattai üzem után Pozsonyban és Rijekában is hasonló elektrolizáló egységek megépítését készítik elő.

Címlapkép: Mol