Szja-mentesség: fontos számok szivárogtak ki

Ahogy Orbán Viktor szombaton bejelentette, jelentős bővítés várható az anyák adómentességében: a kétgyerekes édesanyák fokozatosan, a háromgyermekesek pedig már októbertől teljes szja-mentességet kapnak életük végéig. A kormányzati számítások szerint csak

a kétgyerekes anyákat érintő kedvezmény 600-700 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent majd

A kormány által tervezett adókedvezmény-bővítés több lépcsőben valósul meg. A háromgyerekes anyák 2024 októberétől, míg a kétgyerekes édesanyák korcsoportonként, fokozatosan részesülnek az élethosszig tartó személyi jövedelemadó (szja) mentességben:

először a 40 év alattiak kapják meg a kedvezményt 2026 januárjától, majd évente emelkedik a korhatár:

2027-ben 50 évre,

2028-ban 60 évre,

végül 2029-től minden kétgyerekes anya jogosult lesz rá.

Az intézkedés mintegy 600-700 ezer családot érint majd.

A hárogyerekes anyák teljes szja-mentessége 200-250 ezer főt érint és 200 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent 2026-ra. A négygyerekes anyák már meglévő kedvezménye 65-70 ezer főt érint, 50 milliárd forintos költségvetési vonzattal.

Folytatódik a 25 év alattiak szja-adómentessége. Ezt az intézkedést a kormány 2022-ben vezette be, és 230 milliárd forint bevételkiesést jelent 2026-ra a költségvetésből. Éves szinten 550-600 ezer főt érint. Kibővítve folytatódik a 30 év alatti anyák adómentessége is, 2023 óta a 30 év alatti anyák mentesülnek az szja-fizetés alól. A kormány úgy számol, hogy ha valamennyi 30 év alatti anya szja-mentes lesz, akkor az 55-65 ezer főt érint. Az éves költségvetési hatása 40 milliárdra tehető. Mivel az átlagbérig terjedő korlát is megszűnik 2026-tól, és a kedvezményt azok is megkapják visszamenőleg, akiknek a gyereke a bevezetése előtt született, további 10 milliárd forintos terhet jelent a költségvetésnek.

Újdonság, hogy július 1-jétől a csecsemőgondozási díj (csed) és a gyerekgondozási díj (gyed) is teljesen szja-mentessé válik. Ez átlagosan havi 88 ezer forint többletet jelenthet a csed, és 61 ezer forintot a gyed esetében.

A kormány célja, hogy a gyerekvállalást ösztönözze, mivel tavaly minden eddiginél alacsonyabb volt a születések száma Magyarországon: 77 500 gyerek született, 9,1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám 1,38-ra csökkent a 2023-as 1,51-ről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio