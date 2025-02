Tavasztól nem ihatnak energiaitalt a magyar fiatalok

A parlament tavaszi ülésszakán elfogadhatják az energiaitalok fogyasztásának korlátozásáról szóló javaslatot - közölte Nacsa Lőrinc és Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a közösségi oldalukon kedden közzétett közös videóban.

Hollik István rámutatott: mióta benyújtották a törvényjavaslatukat arról, hogy az energiaitalokat 18 éven aluliak ne fogyaszthassák, számos szülő kereste meg őket. A szülők történetei és határozott kérései megerősítették őket abban, hogy hiába a sok gáncsoskodás, ki kell tartaniuk - mondta.

Nacsa Lőrinc elmondása szerint az Európai Unió is rendben a szabályozást, így minden akadály elhárult az elől, hogy a parlament most kezdődő, tavaszi ülésszakán meg is tudják szavazni.

A kormány júliusban bocsátotta társadalmi egyeztetésre a tervezetét, abból az derült ki, hogy tilos lesz energiaitalokat értékesíteni vagy kiszolgálni olyan személyeknek, akik még nem töltötték be 18. életévüket. Az energiaitalokra vonatkozó korlátozások kiterjednének azokra a termékekre, amelyek legalább 15 mg/100 ml mennyiségben tartalmaznak metil-xantinokat, vagy tartalmaznak metil-xantint és egyéb specifikus összetevőket.

A listára a tervezet szerint ezek kerülhetnek fel:

ginseng,

L-arginin,

inozitol,

glükuronolakton,

taurin.

