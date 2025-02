Kannibalizálják egymást a magyarországi akkumulátorgyárak, ördögi kör fojthatja meg a szektort

A világ legnagyobb akkumulátorgyártója, a kínai CATL legalább 5 milliárd dolláros tőzsdei bevezetésre készül Hongkongban, hogy finanszírozza magyarországi üzemének bővítését. A vállalat a gödi és komáromi dél-koreai gyártók mellé érkezve jelentősen növeli jelenlétét az országban, ahol 7,3 milliárd eurós beruházással épít akkumulátorgyárat. Az új üzem stratégiai jelentőségű, mivel a Mercedes-Benz, a BMW és más nagy autógyártók számára biztosít majd energiatárolókat. Ezzel viszont kiszoríthatja a német autógyártók beszállítói közül az SK On-t és a Samsung SDI-t, ami ördögi kört jelent a hazai akkumulátoriparnak.

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 2025. március 26-27-én Győrben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

A kínai Contemporary Amperex Technology (CATL), a világ vezető elektromosjármű-akkumulátor-gyártója, újabb jelentős lépést tesz európai terjeszkedésében Magyarországon azzal, hogy a tervek szerint az idei év második felében megnyitja új gyárát. Ahogy arról beszámoltunk, a vállalat legalább 5 milliárd dollárt (1900 milliárd forintot) kíván bevonni hongkongi tőzsdei kibocsátásából, hogy támogassa a Debrecenben épülő, 7,3 milliárd eurós akkumulátorgyárának fejlesztését.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 11. Hongkongban megy tőzsdére a CATL, a magyarországi gyárépítést is ebből a pénzből finanszírozná

Ez a létesítmény a második európai üzemük lesz a németországi után, és várhatóan még idén megkezdi a tömegtermelést. Az évi 100 gigawattórás gyártókapacitás elegendő lesz több mint 100 ezer elektromos jármű akkumulátorral való ellátására. A

CATL fő ügyfelei között szerepel a Mercedes-Benz, a BMW, a Stellantis és a Volkswagen, így a magyarországi üzem kulcsfontosságú beszállítóvá válhat az európai autóipar számára.

A dél-koreai akkumulátorgyártók, köztük az SK On, az LG Energy Solution és a Samsung SDI, bár hivatalosan nem aggódnak a CATL európai előretörése miatt, a háttérben komoly kockázatokat látnak a kiéleződő piaci versenyben.

Mint arról a Korean Herald ír, a CATL versenyképesebb lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorai vonzóbb alternatívát jelenthetnek a nagy autógyártók számára, különösen a költséghatékonyabb modellek esetében. A Mercedes-Benz például várhatóan 2024-től az EQA és EQB modelljeinél is alkalmazza a CATL akkumulátorait, amelyeket részben a debreceni üzemből szállítanak majd.

Ez a lépés különösen az SK On számára jelent kihívást, amely két magyarországi akkumulátorgyárat is üzemeltet Komáromban és Iváncsán, és eddig kizárólagos beszállítója volt a Mercedes-Benz belépőszintű elektromos modelljeinek.

A BMW számára is kiélezett verseny alakult ki a Samsung SDI és a CATL között. A dél-koreai vállalat jelenleg 2,9 milliárd euró értékben szállít akkumulátorokat a német autógyártónak, míg a CATL szerződése 7,3 milliárd euróra rúg, és 2031-ig tart.

2022-ben a BMW már a CATL-t és egy másik kínai vállalatot, az EVE-t választotta új generációs Vision Neue Klasse modelljeihez. Az LG Energy Solution is kihívásokkal küzd az európai piacon, mivel nem sikerült aktív partnerséget kiépítenie a Mercedes-Benzzel, és jelenlegi termelésének nagy része az Egyesült Államokba irányul.

A Korean Herald is megemlíti, hogy a kormány tervei szerint Magyarország az elmúlt években Európa egyik legfontosabb akkumulátorgyártó központjává vált, köszönhet a kabinet jelentős ösztönzőinek, amelyekkel támogatja az iparágat. Az ország földrajzi elhelyezkedése, az állami támogatások és az EU-szabályozásokhoz való rugalmas alkalmazkodás mind hozzájárultak ahhoz, hogy a CATL Debrecent választotta európai bővítéséhez. A vállalat egyértelmű stratégiai céllal érkezik Magyarországra: geopolitikai feszültségek miatt az Egyesült Államok piaca bizonytalanná vált a kínai cégek számára, míg az Európai Unió továbbra is elkötelezett az elektromos járművek térnyerése mellett. A 2035-ös belső égésű motorok betiltására vonatkozó uniós szabályozás várhatóan tovább növeli a keresletet a magyarországi akkumulátorok iránt.

Bár az EU 2024 októberében 17–35,3 százalékos vámot vetett ki a Kínában gyártott elektromos járművekre, ez egyelőre nem érinti a Magyarországon gyártott CATL-termékeket. Az európai piacra történő belépés optimalizálására a kínai vállalatok, köztük a BYD, a Geely és az SAIC, jogi lépéseket tettek az Európai Bíróságon az importvámok ellen. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, és az egyik lehetséges kompromisszum az lehet, hogy a kínai gyártók minimális eladási árakat és exportvolumeneket szabnak meg az európai piacon.

A magyarországi CATL-gyár ebben a folyamatban kulcsszereplővé válhat, hiszen az uniós vámok nem vonatkoznak – egyelőre – az itt előállított akkumulátorokra, így a kínai vállalat versenyelőnybe kerülhet az európai piacon.

Összességében a koreai lap úgy látja, hogy a CATL debreceni beruházása nemcsak az elektromos járművek európai ellátásában játszik majd fontos szerepet, hanem éles versenyt is generál a már jelenlévő dél-koreai gyártókkal. Miközben az SK On, az LG Energy Solution és a Samsung SDI hosszú távú szerződésekkel igyekszik megőrizni pozícióját, a kínai óriás egyre nagyobb szeletet hasít ki az európai akkumulátorgyártásból.

Látszik is, hogy ezek a gyártók kihívásokkal küzdenek, az SK On és a Samsung SDI is csökkentette a dolgozói számát a magyar gyáraiban. Tömeges leépítésről még nincs szó, de folyamatosan küldenek el embereket.

Helyzetüket nehezíti, hogy továbbra is a várakozásokat messze alulmúló az e-autók iránti kereslet. Egyelőre tehát jóval több az akkugyártási kapacitás, mint a gyártói igény a cellákra.

Magyarországon érezhető már az alacsony vásárlói érdeklődés gazdasági hatása: a KSH szerdai külkereskedelmi adatai alapján a nullát közelítette az akkumulátorok kivitele, miközben a járműexport is pang. Ráadásul úgy, hogy egyelőre a piacon még csak az Sk On és a Samsung SDI van jelen gyártókapacitással, a CATL üzeme még a szalagátvágásra vár.

Címlapkép forrása: Li Xin/VCG via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ