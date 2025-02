Elmozdult mélypontjáról a magyar üzleti bizalom

Februárban a fogyasztók kilátásai nem változtak januárhoz képest, az üzleti szféra várakozásai kicsivel derűlátóbbak lettek. A GKI konjunktúra index ezzel felfelé mozdult januári, 19 havi mélypontjáról. A cégek foglalkoztatási szándékai javultak valamelyest az előző felméréshez képest, míg az árak várható alakulására vonatkozó összesített várakozás gyakorlatilag stagnált.

Az üzleti kilátások 2024 végére, 2025 elejére fokozatosan romlottak – januárban 50 havi mélypontra estek. A GKI üzleti bizalmi indexe februárban csaknem 2 ponttal emelkedett januárhoz képest, ezzel némileg elmozdult a mélypontról. E pozitív változás kizárólag az ipari várakozások javulásából adódott. A kereskedelmi és a szolgáltatói bizalmi index nem változott januárhoz képest. Az építőipar bizalmi mutatója csaknem 2 pontot esett. Továbbra is a kereskedelem a legkevésbé és az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.

A foglalkoztatási indikátor, ami a vállalkozások összesített foglalkoztatási hajlandóságát jelzi – a januári csökkenés után – februárban némileg emelkedett. Az iparban és az építőiparban javultak a foglalkoztatási szándékok az előző hónaphoz képest, míg a kereskedelemben és a szolgáltatások terén nem történt érdemi változás.

A következő három hónapban a vállalkozások egyaránt 11-11%-a készül a létszám bővítésére, illetve elbocsátásokra.

Az ár indikátor, ami az üzleti szféra ár-képzési terveit sűríti egyetlen számba, az idei második hónapban gyakorlatilag nem változott az előző felméréshez képest. Jó hír, hogy a kereskedelemben némileg csökkentek az áremelési szándékok. A következő három hónapban a cégek 45%-a szeretne árat emelni, míg árcsökkentésre mindössze 5%-uk készül.

A GKI fogyasztói bizalmi index a tavaly március-szeptemberi időszakban alig változott, értéke egy szűk sávban mozgott. Október-novemberben kitört e sávból negatív irányba. A decemberi emelkedést januárban enyhe csökkenés követte. Februárban az előző hónaphoz képest nem változott az index értéke. A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét, illetve a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait is kissé romlónak, ugyanakkor az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét javulónak értékelte az előző hónaphoz képest. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is kedvezőbbé vált. A lakosság inflációs várakozása enyhén növekedett és a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás is romlott az év első hónapjához képest.

