Hosszú idő után ismét meglódultak a napelemárak - Trendforduló előtt állunk?

Az év elején számos hónapot követően ismét emelkedett a napelem modulok ára egyebek mellett a kereslet erősödése, a termeléscsökkentések és az újabb fejlesztések előretörésének hatására. Hosszú távon várhatóan folytatódhat az esés, de az árak alakulása és a prémium termékek keresletének fellendülése a kínálat és a kereslet közötti kiegyensúlyozottabb dinamikára utal. Az emelkedő modulárak felhasználói szempontból kedvező hatása, hogy jobb minőségű nyersanyagok használatára késztetheti a gyártókat, ami a napelemes rendszerek megbízhatóságát is növelheti.

Bár a szárazföldi szélerőművekkel együtt már ma is a legolcsóbb áramtermelési technológiának számító naperőművek költségcsökkenése hosszabb távon is folytatódhat a mértékadó előrejelzések szerint, a rendszer egyik fő komponensét adó napelemek áránál fordulat körvonalazódik.

Az év elejétől hosszú idő után ismét emelkedett a napelem modulok ára Európában, de Kínában és az Egyesült Államokban is hasonló a helyzet.

A Search4Solar napelem-, inverter- és akkumulátor-beszerzési platform a gyártóktól még január végén kapott frissítése több mint 20%-os növekedést jelzett a panelek árában. A februári árak pedig a főbb termékkategóriákban 0-8%-kal haladták meg az egy hónappal korábbiakat a pvXchange.com pv magazine által is ismertetett adatai szerint, míg az előző évi áresés következtében 2024 januárjához képest 21-46%-kal alakultak alacsonyabban az árak.

Elemzői vélemények szerint még túl korai trendfordulóról beszélni, de az árak alakulása és a prémium termékek iránti kereslet erősödése a kínálat és a kereslet közötti kiegyensúlyozottabb dinamikára utal.

Milyen tényezők hajtják az áremelkedést?

A jókora kínai napelemgyártó-túlkapacitás miatt a gyártók mindeddig nyomott áron voltak kénytelenek értékesíteni termékeiket, de már egyre kevésbé tudnak és hajlandóak önköltség alatt termelni. A kínai napelem-gyártók egyebek mellett a termelés visszafogásával maguk is igyekeztek összehangolt lépésekkel elősegíteni az árak stabilizálódását, miután a kapacitás a keresletet meghaladó mértékben bővült, és a napelemárak lényegében összeomlottak.

A legjelentősebb kínai gyártók közül több lényegében még el sem kezdte a termelést 2025-ben, és a gyártás újraindítására vonatkozó döntéseknél is sok a bizonytalanság. Az áremeléseket az a tény is támogatja, hogy az ellátási lánc nyersanyagcégeinek jelentős része még mindig veszteségesen üzemel, aminek hatására például a jelentősebb poliszilícium-gyártók is visszafogták termelésüket.

A gyárleállítások segíthetnek a túlkínálatos piaci helyzet enyhítésében, de ezek is folyamatos költségekkel járnak, ami valószínűleg több kisebb gyártót kiszoríthat a piacról. A gyártói túlkapacitás pedig továbbra is jelentős maradhat, különösen Kínában, miközben elemzői várakozások szerint a napelemek iránti globális kereslet tovább erősödhet,

bár a növekedés éves üteme 25-30%-ról 8-12%-ra lassul.

Az éves termelő kapacitás idén elérheti az 1400 gigawattot (GW), miközben a kereslet 660-700 GW körül alakulhat.

Az áremelések egyik fő hajtóerőt a kínai megújulóenergia-árazási reform jelenti, melynek értelmében a nap- és szélenergia fix átvételi tarifás korszaka lényegében véget ér és piaci alapokra helyeződik át. Mindemellett az is ebbe az irányba mutat, hogy a gyártók termelésüket a hatékonyabb és fejlettebb, de ma még drágább technológiák felé tolják el, így a hagyományos, olcsóbb panelek elérhetősége rohamosan csökken.

Mindegyik kategóriát érinti

A várakozások szerint a modulárak mérsékelten, de folyamatosan emelkedhetnek tovább legalább a következő negyedév elejéig.

A napelemeknél több mint két év után ismét tapasztalható drágulás mindegyik technológiai osztályt és mérettartományt érinti, beleértve a magas hatékonyságú modulokat is, azonban itt egyelőre szemmel alig látható az áremelkedés. Ez utóbbi területen is változás várható azonban, mivel

a termelés visszafogása mesterséges hiányt okoz ebben a szegmensben is.

Több gyártó szállításai csúsznak, sok beszállító pedig továbbra is a tavalyi készletekre támaszkodik. A termeléscsökkentések hatásai az egész piacra kiterjednek, beleértve a nagy, földre telepített napelemparkokat is, noha ezek jellemzően eleve hosszabb tervezési és szállítási időkkel kalkulálnak.

A kínai túlkapacitás és a jelentős készletek, illetve a keresleti kilátások bizonytalanságai miatt azonban az árvárakozások nem teljesen egységesek, és a piacok regionálisan is mutatnak bizonyos különbségeket. Az árakat felfelé hajtó tényezők mellett is akadnak gyártók, amelyek inkább stabilizálódásra számítanak.

Európában politikai bizonytalanság és szabályozási változások is fékezhetik a napelemek keresletét, így a főbb piacokon akár stagnálásközeli helyzet is kialakulhat. Ezzel együtt a várakozások, illetve a sun.store online kereskedelmi platform PVEurope felületén is publikált európai napelem beszerzési menedzser indexe (PMI) többnyire erőteljes idei európai és globális keresletet prognosztizálnak.

Megbízhatóbb napelemek jöhetnek?

Az emelkedő modulárak felhasználói szempontból kedvező hatása, hogy jobb minőségű nyersanyagok használatára késztetheti a gyártókat, ami a napelemes rendszerek megbízhatóságát is növelheti.

Ez fordulatot jelenthet az árcsökkenés időszakához képest, amikor az árverseny az olcsóbb alapanyagok használata felé terelte a gyártókat, minőségromlást okozva a napelemeknél. Az Európában értékesített modulok teljesítménye gyakran nem volt megbízható, különösen a felső kategóriákban, hacsak a vevők nem kötöttek célzott minőségi garanciamegállapodást.

Önmagában egyébként a napelem modulok ára egyre kevésbé meghatározó a naperőművek költségtételei és általános gazdaságossága szempontjából, az egyéb rendszerkomponensek számának és árának emelkedésével, illetve azáltal, hogy a hosszú távú megbízhatóság maximalizálásának és a karbantartások minimalizálásának szempontja felértékelődik.

