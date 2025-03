Árkorlátozás: újabb bejelentés érkezett

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) figyeli, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés a piaci szereplők között. Ezt annak kapcsán írták, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium ma egy hetes határidőt adott a kiskereskedőknek, hogy önkéntes árkorlátozó intézkedésekre tegyenek javaslatot.

Több átfogó gyorsított ágazati vizsgálatot is elvégzett a Gazdasági Versenyhivatal 2023 első felében, amelyek bizonyították, hogy az élelmiszerkereskedelem

egyes szereplői az indokoltnál nagyobb mértékben emelték egyes alapvető élelmiszerek árait.

A GVH alapvető feladatai között szerepel a versenypártolás, amelynek keretében a nemzeti versenyhatóság a rendelkezésére álló eszközökkel a verseny érdekében igyekszik befolyásolni az állami döntéseket.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke – 2023 márciusában – az élelmiszerágazatban elvégzett gyorsított ágazati vizsgálatok tapasztalatai, illetve nemzetközi példák alapján, versenypártolási javaslat keretében kezdeményezte a kormánynál az online Árfigyelő rendszer létrehozását is, ami hamarosan újabb termékkategóriákkal bővül.

A versenyhatóság folyamatosan nyomon követi az egyes termékláncokban jelentkező – például a tojás vagy tejtermékek esetében – tapasztalható piaci folyamatokat. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke január végén felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezetnek - írják a közleményben.

A GVH álláspontja szerint ugyanis az érdekképviseleti szervezetek által rendszeresen kiadott áremelési közlemények sérthetik a tisztességes piaci versenyt, tiltott együttműködést idézhetnek elő, valamint fokozzák az inflációs nyomást.

A Kormány és az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) között zajló gazdaságpolitikai tárgyalások kapcsán a GVH arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árak, kereskedők általi önkéntes csökkentése élénkíti a piaci versenyt és növeli a fogyasztói jólétet.

A GVH jelenleg is több versenyfelügyeleti eljárást folytat élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásokkal szemben. Ezek között van tiltott árrögzítés, illetve a fogyasztókat megtévesztő reklámozás gyanújával indított eljárás is. Továbbá a fogyasztók jelzései alapján több, kiskereskedelmi láncokat érintő panaszeljárás is folyamatban van.

A Nemzetgazdasági Minisztérium elvárja a kiskereskedelmi láncoktól, hogy jövő hét elejére jelezzék szándékaikat az infláció megfékezésével kapcsolatban - közölte szerdán a tárca.

Az önkéntes árcsökkentést elsősorban alapvető élelmiszerek esetében indokolt alkalmazni, amelyek a korábbi árstop, majd a kötelező akciózás keretében érintettek voltak, illetve ezen élelmiszerek helyettesítésére szolgálnak. Ilyen termékek főként az alábbiak:

csirkehús,

sertéshús,

étolaj,

tojás,

tej és tejtermékek,

liszt,

cukor,

egyéb alapvető élelmiszerek.

Az önkéntes árcsökkentés keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium azt várja, hogy a kereskedelmi szereplők a jelenleg alkalmazott árrésük mérséklésével járuljanak hozzá az élelmiszerárak stabilizálásához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio