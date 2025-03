Súlyos természeti katasztrófa sújtja a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyét: egy időre még repteret is le kellett zárni

A napok óta tartó heves esőzések miatt több patak kilépett a medréből és elárasztotta a szomszédos területeket. Az árvizek rengeteg iszappal és törmelékkel terítettek be lakott területeket is, volt, ahol az erős sodrású lezúduló vízmennyiség egy autót sodort a tengerbe. Teldében hét strandot is le kellett zárni a látogatók elől. A korlátozás további értesítésig a La Garita, a Hoya del Pozo, a Playa del Hombre, az El Barranquillo, a Melenara, a Salinetas és az Eyes of Heron strandokat érinti. Az AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) szerint

a Gran Canaria repülőteret „üzemképtelenné” tette az árvíz, és az összes járatot törölték a turisztikai központból.

A hatóságok tegnap jelezték, hogy már folynak a munkálatok azért, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák a forgalmat, mára ez vissza is állt, bár komolyabb késésekre lehet számítani.

Gran Canaria Airport, (LPA) of Spain is back in operation, although one runway is still flooded due to heavy rain earlier today.The island is on alert due to rain forecast by the Canary Islands Government.The problem happened due to the accumulation of water between 2:40 p.m. pic.twitter.com/ufA5pTACd3