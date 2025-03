Nagy egyesülés jön a kiskereskedelmi piacon

A Zalando német online divatkereskedő bejelentette, hogy sikeresen megszerezte az About You részvényeinek 90 százalékát nyilvános felvásárlási ajánlata során, ezzel jelentős lépést téve a kisebb versenytárs teljes felvásárlása felé.

A Zalando közleménye szerint a fennmaradó részvényeket készpénzért fogja megvásárolni.

A március 6-án lezárult felvásárlási ajánlat végleges eredményeit március 11-én teszik közzé.

A tranzakció újabb mérföldkövet jelent a német e-kereskedelmi óriás terjeszkedési stratégiájában, amellyel tovább erősíti pozícióját az európai online divat kiskereskedelmi piacon.

A Zalando pár éve indította el szolgáltatását Magyarországon is, míg az About You régebbi szereplő a piacon.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images