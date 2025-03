Nagy mumus az infláció Magyarországon

Szombaton 10 órakor veszi kezdetét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Évnyitó rendezvénye, ami már hosszú évek óta a gazdaságpolitikai bejelentések legfontosabb terepének számít. Az MKIK elnöki tisztségét 4 hónapja betöltő Nagy Elek Orbán Viktor miniszterelnököt, Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert és Varga Mihály jegybankelnököt látja vendégül az esményen, akik mind előadást is tartottak. Nagy Márton miniszter és Varga Mihály jegybankelnök előadásában is hangsúlyosan szerepelt az újból erősödő magyarországi infláció, ennek letörésére a kormány és az MNB is eszközökkel készül. A Portfolio az eseményről folyamatosan élőben tudósított.