Hatalmas robbanás az északi-tengeren, két hajó is lángol

A hatóságok egy mentőhelikoptert, több mentőhajót és tűzoltókapacitással rendelkező hajókat küldtek a helyszínre, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott járművek legénységének. A baleset helyi idő szerint reggel 9:48-kor történt, és az intézkedések még folynak – írja a BBC.

A hajóforgalom követésére szolgáló VesselFinder adatai szerint az ütközésben egy amerikai zászló alatt közlekedő olajtanker, a Stena Immaculate, valamint a madeirai zászló alatt hajózó teherhajó, a Solong érintett.

Az incidens Hull városának közelében történt, és a rendelkezésre álló információk szerint a tanker a baleset idején horgonyzott éppen.

Több nagy sebességű mentőhajó és egy vontatóhajó is a helyszín felé tartott a parti őrség akciója alatt.

A BBC értesülései szerint a tanker kigyulladt az ütközés következtében, a videófelvételek szerint óriási lánggal ég mind a két jármű.

