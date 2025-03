Nagy változás előtt a német energiapolitika - Mi lesz így az autóiparral és az atomenergiával?

Major András 2025. március 10. 17:00

Bár a koalíciós tárgyalások még tartanak a februári németországi előrehozott választásokon nyertes konzervatív CDU/CSU pártszövetség és az előző kormány vezető erejét adó szociáldemokraták (SPD) között, de a legvalószínűbb forgatókönyvek alapján nem várható, hogy a német energia- és klímapolitika kulcsterületein nagyon nagy elmozdulás következik be. Az új kormány az elmúlt években járt úton haladhat tovább, de a legtöbb szavazatot megszerző konzervatívok programja alapján néhány kiemelt témában akár jelentősen is módosulhat a hivatalos irány. A CDU/CSU a közös pontok mellett helyenként érdemben eltérő energia- és klímapolitikai tervekkel rendelkezik a várható koalíciós partner SPD programjához képest, nem beszélve a radikális energiaátállást sürgető Zöldekről, akiknek az előző után az új koalícióban való szerepvállalására is van még némi esély.