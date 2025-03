Fellélegezhetnek a nagy naperőmű tulajdonosok Magyarországon: fontos üzenetet mondott ki az államtitkár

Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025, jöjjön el Ön is! Részletek:

Az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkárának üzenete

megnyugtató több, mint 3000 MW beépített teljesítőképességű ipari naperőmű számára,

hogy az átvételi ár indexálásának öt évre felfüggesztése, illetve egyéb szabályozói beavatkozások után a számukra legfájdalmasabb lépést nem tervezi a kormány. A két beavatkozásról részletesen írtunk az alábbi cikkekben:

Steiner hangsúlyozta: látni kell, hogy egyre több a negatív áras időszak a nagykereskedelmi villamosenergia piacon, és emiatt egyre nagyobb a KÁT-kassza hiánya, amely az ipari fogyasztókra egyre több terhet hárít, miközben a költségoldali versenyképességi kérdés is "nyom minket". Hozzátette:

Ennek a komplex helyzetnek a kezelése "lavírozást jelent", és meg kell találni a "törékeny egyensúlyt".

Hangsúlyozta: "kordában kell tudni tartani a keresztfinanszírozás mértékét, és rámutatott, hogy az elmúlt évekbeli jelentős infláció nyomán az indexálás miatt „az eredeti várakozások nem sérülnek” a KÁT-os beruházóknál. Ezzel együtt leszögezte:

fontos, hogy a KÁT-os erőmű minél pontosabban tartsa a menetrendjét, mert ha eltér tőle, az jelentős össztársadalmi költséggel jár.

Ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója úgy látja, hogy a KÁT-os beavatkozásokkal egy olyan kompromisszumos megoldás született, amely "senkinek se ideális", de

meg kellett tudni találni azt, ami még mindenkinek jó, és ezt sikerült elérni ezzel a mostani megoldással.

Összességében azt érzékeltette, hogy még a mostani beavatkozással sem sérült érdemben a befektetők érdeke, és így az a befektetői találkozókon általa is hangsúlyozott megítélés, hogy az energetikai szabályozói kockázat kezelhető, továbbra is igaz Magyarországon.

Farkas Csaba István, a Mol csoportszintű megújuló energiák igazgatója a téma kapcsán azt jegyezte meg: ipari nagyfogyasztóként üdvözölnek mindent, ami a terhek visszafogását segíti a KÁT-os lépések kapcsán, igaz megjegyezte:

lenne ezen a téren még további teendő,

hiszen az áramár versenyképességi kérdés is. A KÁT átvételi ár indexálásának öt évre felfüggesztése megjegyzése szerint „KÁT-os erőmű üzemeltetőként nem volt pozitív fejlemény”, hiszen nagyon gyorsan történt a változás, tavaly télen nem ezzel a bevételi pályával kalkuláltak a következő évekre, mint amivel most kell. Ezzel együtt megjegyezte:

a KÁT-os átalakítások kapcsán "jó kiutakat kaptunk", hiszen át lehet lépni a KÁT-ból METÁR-ba, Robin Hood adó elengedése mellett.

Králik Gábor, a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal energetikáért felelős elnökhelyettese a megújuló energia kapacitások további bővülése kapcsán felhívta a figyelmet rá, hogy a következő időszakban nem közzétételi eljárás, hanem kapacitásallokációs eljárás lesz, és a közelgő új eljárás

nagyon erős jeleket mutat arra, hogy tessék kihasználni a meglévő hálózati csatlakozási kapacitásokat.

Jelezte: az is cél, hogy rövidíteni lehessen ennek az új eljárásnak az átfutási idejét, tehát "jó lenne, ha idén lemenne" és így minden évben meg lehetne hirdetni egy-egy eljárást. A téma kapcsán külön kiemelte: nagyon fontos lenne tudni, hogy a már MGT-vel rendelkező 3 GW-nyi további naperőmű megépül-e, vagy nem, mert ha nem, akkor azzal jelentős hálózati kapacitások szabadulnak fel.

Az energiatárolási kapacitások kiépítése kapcsán rámutatott: szerinte megfelelő lokációkra, létező felhasználási igények közelébe, mérők mögé lenne célszerű ezeket telepíteni (RHD-kedvezmény is jár mellé), így "önálló tárolóknak nem igazán kellene lennie".

Steiner Attilához hasonlóan azt is hangsúlyozta, hogy

a naperőműveknél a menetrendtartási képességet kell erősíteni, és ezt szolgálja az aFRR-szabályozási akkreditáció is.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a zöld származási garanciákat (GO) negyedórás időblokkokra adják majd ki, hogy a green washing megoldásokat el lehessen kerülni, ezzel együtt az energiatárolókkal a zöld GO-t lehet majd forgatni (pl. napon belül kiadott GO éjjeli felhasználási lehetősége).

Torda Balázs, az OPUS Titász Zrt. vezérigazgatója a hálózatfejlesztési témák kapcsán rámutatott: fontos feladat, hogy a lehető legjobban kihasználjuk a hálózatot, ami hálózati optimalizációt is jelent, és

az a cél a hálózat tulajdonságainak ismeretében, hogy ne mindjárt az legyen a válasz, hogy ezt és ezt kell építeni és majd 3 év múlva ez összejön.

A digitalizáció és az adatgyűjtés kapcsán megjegyezte: az áttviteli és NAF-hálózati adatokról már szinte mindent tudunk, és ez segít a modellezésben, de a KÖF és KIF feszültségszinten "még nem tartunk itt, de látjuk, hogy ezek nélkül nem tudunk jól előrehaladni". Utóbbi kapcsán rámutatott: a jelenlegi 400 ezer okosmérő által nyújtott lehetőségeket is érdemes lenne majd kihasználni. Összességében azt hangsúlyozta: "Jó úton vagyunk, de még nem tartunk ott, hogy minden apró jellegzetességét ismerjük a hálózatoknak."

