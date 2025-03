Trump máris hatalmas bajba sodorta Amerikát

Nap mint nap egyre több bizonyíték mutatja, hogy Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseinek kaotikus végrehajtása óvatosságra inti az amerikai üzleti szektort - írja a Reuters elemzése. A kiszámíthatatlan vámfenyegetések és a folyamatosan változó kereskedelempolitika negatív hatással van számos iparágra, a vállalatok és a fogyasztók visszafogják költéseiket az alapvető cikkektől kezdve az utazásokig.

A piacok idegesen figyelik Trump lépéseit a legfontosabb kereskedelmi partnerekkel szemben, miközben a vállalatok egyre gyakrabban figyelmeztetnek az árak emelésének lehetőségére. A vámok inflációt idézhetnek elő és lassíthatja a gazdasági növekedést. A Fehér Ház újabb lépéseket jelentett be kedden, Trump közölte, hogy megduplázza a Kanadából származó acél és alumínium vámját, így az eléri az 50%-ot.

Bár Trump elismerte, hogy politikája rövid távon fájdalmat okozhat, a befektetők aggodalmai egyre erősödnek.

Az elmúlt két napban ezek a félelmek egy jelentős piaci eladási hullámban csúcsosodtak ki, amely közel 5000 milliárd dollárt törölt el az S&P 500 értékéből. „Egy stabilan növekvő piacot zavart meg a Fehér Ház” – mondta Patrick Kaser, a Brandywine Global portfóliómenedzsere. „A piac azért ingadozik, mert nem tudja, pontosan mi a kormányzat célja… miért támadjuk Kanadát?”

Bár a vállalatvezetők eddig nagyrészt kerülték Trump kereskedelempolitikájának nyílt bírálatát, egyre gyakrabban említik a „bizonytalanságot”, mint a gazdasági bizalom csökkenésének fő okát. A Fehér Ház gazdasági tanácsadói megosztottak a kérdésben: egyesek próbálják csökkenteni a piacok félelmeit, míg mások hangsúlyozzák, hogy az amerikai gazdaságot újra az ipari termelés felé kell fordítani – még akkor is, ha ez rövid távon károkat okoz.

Delta Air Lines vezérigazgatója, Ed Bastian hétfő este arra figyelmeztetett, hogy a gazdasági bizonytalanság miatt csökken a belföldi utazási kereslet. Ugyanezt tapasztalják az autóiparban, a technológiai szektorban és a médiában is. Az American Airlines vezérigazgatója, Robert Isom szintén kiemelte, hogy a gazdasági bizonytalanság súlyos problémává vált. A repülőutak, hajóutak és szórakoztatóipari szolgáltatások iránti kereslet csökkenése már a tőzsdén is érezhető: a légitársaságok, a tengerjáró hajókat üzemeltető cégek, valamint a Disney és az Apple részvényei egyaránt esést mutattak.

Trump kedden mintegy 100 vezérigazgatóval találkozott Washingtonban, köztük a JPMorgan Chase, a Walmart és a General Motors vezetőivel.

Szerdán életbe lép az új, 25%-os vám az importált acélra és alumíniumra, amely a korábban mentességet élvező Kanadát, Brazíliát, Mexikót és Dél-Koreát is érinti. Trump szerint ezek a lépések szükségesek az amerikai ipar védelme érdekében, és nem lesznek kivételek. Trump azzal indokolta a kanadai vám emelését, hogy Ontario 25%-os díjat vezetett be az Egyesült Államokba exportált áramra, bár ezt a tervet Ontario végül visszavonta. A közösségi oldalán, a Truth Social platformon Trump azt is kilátásba helyezte, hogy április 2-án jelentősen megemelheti az amerikai piacra érkező autók vámját, ha Kanada nem csökkenti a saját vámjait.

Számos friss felmérés szerint az amerikai üzleti szektor és a fogyasztók egyre pesszimistábbak.

Ha ez a trend folytatódik, az negatívan hathat a beruházásokra és a háztartások költéseire is - írja a Reuters.

A német Henkel vállalat vezérigazgatója, Carsten Knobel kedden úgy nyilatkozott, hogy az amerikai fogyasztói és ipari szegmens egyaránt óvatosabbá vált Trump politikája miatt.

Mi a végső cél? Mit akarunk elérni ezekkel a vámokkal? Ezt eddig nem magyarázták el nekünk

– tette fel a kérdést Robert Pavlik, a Dakota Wealth portfóliómenedzsere.

A Trumpot korábban támogató Nemzeti Független Vállalkozások Szövetsége szerint a kisvállalkozói bizalom három egymást követő hónapban csökkent, eltörölve az elnökválasztás utáni optimizmust.

Már önmagában a drasztikus politikai lépések kockázata is elég ahhoz, hogy hatást gyakoroljon a gazdaságra, még akkor is, ha a konkrét intézkedések nem valósulnak meg

– mondta Rogier Quaedvlieg, az ABN Amro vezető amerikai közgazdásza.

Trump gazdaságpolitikája kezdetben pozitív várakozásokat váltott ki az üzleti világban, különösen az adócsökkentési és deregulációs ígéretei miatt. Ez azonban már a múlté, mostanra a kockázatok erősödtek fel. Eközben a republikánusok továbbra sem tudtak megállapodni egy olyan adócsökkentési tervről, amely ellensúlyozhatná a vámháború okozta negatív hatásokat.

Ehelyett jelenleg a kormányzat pénzügyi finanszírozásának biztosítása a fő prioritásuk, mivel pénteken éjfélkor fennáll a veszélye egy újabb kormányzati leállásnak.

