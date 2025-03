Jóval nagyobb gázimportra lehet szüksége Ukrajnának, mint azt eddig gondolták

Ukrajna az orosz támadások következtében visszaeső hazai gázkitermelését amerikai LNG-vel pótolhatja. Az Egyesült Államokból érkező cseppfolyósított földgáz német, görög, litván és lengyel terminálokon keresztül juthat el a régióba, majd három szomszédos ország – köztük Magyarország – közvetítésével érheti el Ukrajnát. Ennek eredményeként hazánk is kulcsszerepet játszhat Ukrajna energiabiztonságának fenntartásában - írta meg a Reuters

Dmytro Lyppa, az ukrán gázszállító rendszerüzemeltető (GTSOU) vezetője a hírügynökségnek adott interjúban elmondta, hogy

Ukrajna április és október között legalább 4 milliárd köbméter gázt importálhat, ami megközelítőleg 1 milliárd dollárba kerül Ukrajnának.

Az import egy jelentős része Amerikából érkezhet, LNG formájában, amely üzlet szorosabbra fűzheti az ukrán-amerikai (gazdasági) kapcsolatokat is. Nem ez lenne az első ilyen a két ország között, hiszen a ritkaföldfém-megállapodás is hasonló elven működött volna, ahol viszont Amerika jutott volna hozzá olyan nyersanyagokhoz, amire égető szüksége van.

Ha politikailag nézzük, akkor számunkra jobb, ha minél több amerikai cseppfolyósított földgáz érkezik Lengyelországba, és fokozatosan hozzánk is

- mondta Lyppa egy interjúban. Azt is hozzátette, hogy az amerikai LNG-t akár előnyben is részesíthetik például a rivális katari LNG-vel szemben, feltéve, hogy az árkülönbség nem jelentős. Dmytro Lyppa azt mondta, hogy a lengyel és a litván útvonal tűnik a legolcsóbbnak, de Ukrajnának más vezetékeket is igénybe kell vennie (például a magyar és szlovák szállítást), mivel a lengyel interkonnektor csak napi 7 millió köbméter importját teszi lehetővé, aminél sokkal többre van szüksége Ukrajnának.

Korábban beszámoltunk arról, hogy Ukrajna idén várhatóan 1-2 milliárd köbméter földgázt vásárol külföldről a 2025–26-os fűtési szezonra való felkészülés jegyében:

Azonban a legfrissebb fejlemények arra utalnak, hogy az ország akár ennek a kétszeresére is rászorulhat. Az import felfuttatása már folyamatban van, hiszen a február eleji 1-2 millió köbméteres mennyiség mára 25 millió köbméterre nőhetett az ukrán határon. A mennyiség nagy része pedig három országból érkezik: Magyarországról, Szlovákiából és Lengyelországból. Pontos adattal csak a magyarországi export kapcsán rendelkezünk, ami az FGSZ adatai alapján mai napon megközelítőleg 8,6 millió köbméter naponta.

Tehát úgy néz ki, hogy jóval nagyobb gázimportra lehet szüksége ukrajnának, mint azt korábban gondolták.

A legutóbbi orosz támadások előtt napi 52-53 millió köbméter gázt termelt ki az ország, de egyes magas rangú ipari forrás szerint azóta a kitermelés akár 40%-kal is csökkenhetett. Bár a termelés egy része azóta már helyreállt a hírügynökségnek nyilatkozó forrás szerint, de ezt a hivatalos szervek nem erősítették meg.

A hírügynökségnek nyilatkozó szakértők becslése szerint Ukrajnának október közepéig legalább 13 milliárd köbméter gázmennyiségre van szüksége ahhoz, hogy a következő téli szezont energiabiztonsági kockázatok nélkül át tudják vészelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images