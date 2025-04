Elválnak Amerika és Európa útjai, és ennek a dollárra is nagy hatása lesz

Az elmúlt hónapokban nagyot fordult a helyzet az USA-ban és Európában is. Elképzelhető, hogy a kereskedelmi háborúból végül Európa jön ki nyertesen, miközben a két gazdaság növekedési és inflációs pályái is teljesen eltérőek lehetnek. Egy ilyen helyzetben az EKB és a Fed monetáris politikája nagyon különböző utat járhat be, ennek pedig a dollárárfolyamra, de még a részvény- és kötvénybefektetésekre is érdemi hatásai lehetnek.