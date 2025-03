Kiderült, milyen kocsikat vásárolnak a magyarok - Meglepő eredmény született

A hazánkban vásárolt gépjárművek kétharmadát cégek, vagy vállalkozások helyezik üzembe. A Pénzcentrum most kikérte a Datahouse-tól azokat az adatokat, amelyekből kiderül, hogy a magánszemélyek milyen kocsikat vásárolnak maguknak. A Suzuki még mindig örökzöld, de jönnek fölfelé a kínai autók is, sőt, valaki egy McLarent is vett magának.