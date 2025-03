Visszalőtt Kanada Donald Trump intézkedéseire - Újabb vámokkal kell szembenéznie Washingtonnak

A kanadai pénzügyminiszter, Dominic LeBlanc sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az új vámok az acél és alumínium mellett számos más amerikai termékre is kiterjednek, beleértve a számítógépeket, sportfelszereléseket és öntöttvas termékeket is.

Az intézkedések csütörtöktől lépnek életbe.

Az új kanadai vámok kiegészítik a korábban, március 4-én bevezetett 25 százalékos vámtételeket. Akkor Ottawa mintegy 30 ezermilliárd dollárnyi értékű amerikai árut vámoltatott meg, miután Donald Trump gazdasági háborúba kezdett északi szomszédjával szemben. A mostani intézkedéseket Trump 25 százalékos acél- és alumíniumvámjai váltották ki.

Melanie Joly kanadai külügyminiszter a szerdai sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

Ez sokkal többről szól, mint a gazdaságunk. Ez országunk jövőjéről szól. A kanadaiak megelégelték, és mi egy erős ország vagyunk.

Doug Ford ontariói (tartományi) kormányfő vezetésével kanadai küldöttség készül kereskedelmi tárgyalásokra Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel.

A két ország ennél extrémebb lépsekkel is fenyegetőzőtt az elmúlt napokban: Doug Ford az amerikai államokba irányuló áramexportot sújtotta volna vámokkal, válaszul Donald Trump 50 százalékra emelte volna a kanadai acél- és alumíniumvámokat. Végül mindkét politikus visszalépett a terveitől.

A közgazdászok többsége figyelmeztet, hogy a vámok - amelyeket az importőrök fizetnek - veszélyeztetik az ellátási láncokat és növelik a fogyasztói árakat mindkét országban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio