Baj van az árrésstop-rendelettel: a boltok is nehezen értelmezik

Szász Péter 2025. március 14. 10:00

Több problémát is találtak az árrésstopról szóló rendelet megfogalmazásában az üzletek, most olyan iránymutatást várnak a kormánytól, amely segíti a hátralevő egy-két napban a felkészülést - írja lapunk kérdésére az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ). A kiskereskedelmi láncok május végéig valószínűleg veszteséggel működnek majd, de a későbbiekben is fontos lesz a beszállítói árak alakulása a nyereségesség szempontjából.