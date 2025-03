Kiderült hogyan befolyásolja a Duna vízállása a magyar energiaellátást

Major András 2025. március 15. 17:00

A csapadék hatására a Duna hazai szakaszon is emelkedésnek indul a folyó vízállása, de egyelőre nem várható, hogy jelentősen meghaladja az ebben az évszakban rekord alacsonynak számító szinteket. Az alacsony vízállás több ágazatot is érzékenyen érinthet, így az energiaellátást is, ezért ez az eshetőség a krízishelyzetek megelőzéséhez és kezelésükhöz szükséges eljárásokat leíró villamos energia kockázati készültségi tervben is szerepel. Magyarországon több olyan, az energiaellátás szempontjából fontos erőmű található, amelyek hűtését folyóvíz biztosítja, de e rendszereket úgy tervezték, hogy működésük rendkívül alacsony vízállásnál is biztosított legyen.