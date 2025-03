Árrésstop: most kerültek igazán nagy bajba a kis- és közepes boltok

Az árréstop-rendelet egyenes következménye lehet, hogy a kisboltok a diszkontokból és a szupermarketekből kényszerülnek beszerezni az élelmiszereket, hiszen a nagykereskedőkre - a kisboltok fő beszerzési forrásaira - a szabályozás nem vonatkozik. Nem csak a kis, de a közepes szereplők is nagyon nehéz helyzetbe kerültek most hétfőtől - mondta lapunknak Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Időközben a boltok mennyiségi korlátozást vezettek be , a Lidl egyenesen a kereskedelmi vásárlókat célozza.