Fontos figyelmeztetést küldött a NAV, ma jár le a határidő

Az szja-bevallási tervezetek postázását hétfőn éjfélig kérhetik azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn.

Az adóhatóság közleménye szerint már elkészítették több mint 5,6 millió adózó szja-bevallási tervezetét;

aki regisztrált Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, online eléri a dokumentumot.

Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, március 17-éig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezet postázását, a legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon. Az elkészült tervezeteket tértivevényesen, április 30-áig küldik el postán az igénylőknek - ismertette az adóhivatal.

A NAV ugyanakkor hangsúlyozta, hogy postázás helyett érdemes a regisztrációt választani. Amint megtörténik az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra a regisztráció, azonnal elérhetővé válik a NAV szja-bevallás-kiajánlási szolgáltatása.

A bevallási tervezet a NAV eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükséges esetén módosítható is. Aki egyetért a dokumentum adataival, néhány kattintással jóvá is tudja hagyni.

