Kongatja a vészharangokat a WHO: húsz év HIV-ellenes küzdelmei válhatnak semmivé Trump lépésével

A WHO szerint nyolc országban veszélybe került a HIV-fertőzöttek ellátása, miután az Egyesült Államok felfüggesztette a külföldi segélyezést. A szervezet figyelmeztet, hogy ez akár húsz év eredményeit is semmissé teheti a betegség elleni küzdelemben – írja a Reuters

A Trump-adminisztráció döntése a külföldi segélyek felfüggesztéséről jelentősen megzavarta a HIV-kezelések biztosítását nyolc országban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfői közleménye szerint

Haiti, Kenya, Lesotho, Dél-Szudán, Burkina Faso, Mali, Nigéria és Ukrajna hamarosan kifogyhat az életmentő gyógyszerekből.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy

a HIV-programok megszakítása akár húsz év előrelépését is semmissé teheti.

Hozzátette, hogy ez több mint 10 millió új HIV-fertőzéshez és 3 millió HIV-hez köthető halálesethez vezethet.

A januárban hivatalba lépett Donald Trump által bevezetett segélyezési stop a HIV mellett a járványos gyermekbénulás, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelmet is hátrányosan érinti. A WHO által koordinált, több mint 700 helyszínnel rendelkező Globális Kanyaró és Rubeola Laboratóriumi Hálózat is a bezárás szélére került, épp akkor, amikor a kanyaró újra megjelent az Egyesült Államokban.

A WHO főigazgatója szerint az Egyesült Államoknak felelőssége biztosítani, hogy ha visszavonja a közvetlen támogatást az országoktól, az rendezett és humánus módon történjen, lehetővé téve számukra alternatív finanszírozási források felkutatását.

A finanszírozási hiány miatt Afganisztánban a WHO által támogatott alapvető egészségügyi szolgáltatások 80 százaléka is bezárhat. Március 4-ig már 167 egészségügyi létesítmény zárt be, és sürgős beavatkozás nélkül júniusig további 220 intézmény kényszerülhet bezárásra.

Az Egyesült Államok WHO-ból való kilépési szándéka miatt a szervezet kénytelen volt befagyasztani a munkaerőfelvételt és költségvetési megszorításokat bevezetni. A WHO hétfőn bejelentette, hogy a 2026-2027-es költségvetési időszakra vonatkozó vészhelyzeti műveletek finanszírozási célját 1,2 milliárd dollárról 872 millió dollárra csökkenti.

Címlapkép forrása: Ezra Acayan/Getty Images