Egyre mélyül a kereskedelmi háború: Kína már 40 napja nem importál amerikai LNG-t

Ilyen hosszú szünetre 2023 júniusa óta nem volt példa

– mutatnak rá a Bloomberg és a Kpler hajózási adatai. Ez a leállás az amerikai–kínai kereskedelmi konfliktus újabb jele, amelyet a Trump kormányzat vámpolitikája idézett elő. A helyzet maga nem újdonság, hiszen ugyanez a folyamat zajlott le az elnök előző ciklusában is, amikor szinte ugyanígy megállt az amerikai LNG importja Kínában.

The trade war threatens to decouple the worlds top LNG buyer and seller ️ China hasnt imported LNG from the US for 40 days, the longest gap in almost two years Traders are diverting shipments elsewhere to avoid Beijings tariffs on the fuel (and make better profits)