Pánikszerű felhalmozás indult az egyik szeszesitalnál

Donald Trump mexikói vámfenyegetései már most jelentős károkat okoztak a tequila-iparágnak, még akkor is, ha halasztották a bevezetést. A bizonytalanság miatt a gyártók és forgalmazók extra készleteket halmoztak fel, ami komoly többletköltségekkel jár - írta meg az ESM kiskereskedelmi szakportál

A 25 százalékos vámok, amelyeket eredetileg februártól vezettek volna be, majd március 4-én rövid időre életbe is léptek, mielőtt mindkét alkalommal felfüggesztették őket, több milliárd dollárnyi importot érintettek volna olyan nagy ital-gyártóktól, mint a Diageo és a Becle.

A fenyegetés hatására az üzletek és a fogyasztók elkezdték felhalmozni a kizárólag Mexikóban gyártható tequilát, miközben a vállalatok elhalasztották korábbi terveiket például a terjeszkedéssel kapcsolatban és erőforrásaikat más területekre csoportosították át.

Egyes gyártók, éttermek és fogyasztók akár hat hónapra elegendő készletet is felhalmoztak.

A Kendall Jenner által alapított 818 Tequila márkát forgalmazó Calabasas Beverage Company vezérigazgatója, Mike Novy szerint a cégnek mintegy 2 millió dollárjába került a készletek előrehozott felhalmozása, és a tárolási költségek további 10 százalékkal növelik a kiadásokat. A vállalat emellett kénytelen volt elhalasztani a tervezett munkaerő-felvételeket és termékbevezetéseket is.

20 ezer dollár egy konténer tárolásáért

Brian Rosen, az InvestBev alapítója elmondta, hogy portfóliójukban szereplő tequila-cégek szintén hat hónapnyi készletet halmoztak fel, és konténerenként akár 20 ezer dollárt is fizetnek a tárolásért. Ezek a költségek önmagukban is áremeléshez vezethetnek, még akkor is, ha végül nem vezetik be a vámokat.

A helyzet különösen érzékenyen érinti az amerikai szeszesital-ipart, a vámfenyegetés hatásai ráadásul olyan időszakban jelentkeznek, amikor a magas kamatok és az infláció már amúgy is nehezítik az ágazat helyzetét.

Bár egyes nagykereskedők jelentős készleteket halmoztak fel, a szakértők szerint ez várhatóan nem vezet olyan fájdalmas készletleépítési ciklushoz, mint amit nemrég a konyak esetében tapasztalhattunk, mivel a tequila továbbra is népszerű ital. Mexikóban eközben a tequila márkák képviselői és az iparági szervezetek már új piacok felé tekintenek.

