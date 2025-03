Feljelentést tett az Állami Számvevőszék az Matolcsy-közeli egyetem ügyében

Szabó Dániel 2025. március 19. 16:05

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) átfogó vizsgálatot folytatott a kecskeméti Neumann János Egyetemet fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány működésével kapcsolatban. Az intézmény duális együttműködésben volt a Magyar Nemzeti Bankkal, amiért is az eljárás fókuszába került, és súlyos szabálytalanságokat állapított meg az ÁSZ. Az ellenőrzés szerint az alapítvány több mint 127 milliárd forint állami forrásból származó vagyont fektetett be egy olyan vállalati kötvénybe, amelynek valódi likviditása erősen kérdéses volt. Az ÁSZ megállapításai alapján több bűncselekmény gyanúja is felmerült, ezért az ügyészségen feljelentést tettek.