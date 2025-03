Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék a jegybank korábbi működésében

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) legfrissebb jelentése a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működéséről súlyos hiányosságokat tárt fel az intézmény gazdálkodásában, különös tekintettel az ingatlanberuházásokra és a pénzügyi kontrollokra. Az elmúlt hetekben a sajtó többször is foglalkozott azzal, hogy Matolcsy György elnöksége alatt a jegybanki alapítványi vagyona veszélybe kerülhetett, mivel számos szabálytalanság történhetett. A tavaly lefolytatott vizsgálat most nyilvánosságra hozott jelentése alapján a székház felújításánál is több problémát megállapítottak. A jelentés függelékébe került Matolcsy György és Windisch László, az ÁSZ elnökének feszült hangvétele levelezése is, amely erős ellentétekről árulkodik.