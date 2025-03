Bemondta Trump: az eddigieknél sokkal nagyobb vámok jöhetnek

Sokáig úgy tűnt, hogy Donald Trump az autóiparban is csak tárgyalási eszközként használja a büntetővámokat, és amennyiben kereskedelmi partnerei számára kedvezően reagálnak, akkor meg is maradnak a brutális vámok a fenyegetés szintjén. Most azonban úgy tűnik, hogy

április elejétől jön a 25 százalékos vám minden olyan autóra, amit az Egyesült Államokba exportálnak.

Az első reakciók azonnal megérkeztek, a Stellantis elnöke például aggodalmát fejezte ki az intézkedések miatt, amelyek jelentősen befolyásolhatják az autók árát és a keresletet. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke pedig kemény hangú nyilatkozatban reagált az amerikai elnök vámjaira, a közleményben már azt a területet is kijelölte, ahol büntető vámokkal sújthatják az Egyesült Államok nagyvállalatait: Ha az USA illegálisan támadja alapvető gazdasági érdekeinket,

az EU-nak fontolóra kell vennie a digitális szolgáltatásokra kivetendő vámokat, amelyek területén az USA jelentős többletet mutat fel.

Most pedig a Truth Social médiafelületen reagált a fenti megszólalásokra Trump:

Ha az Európai Unió Kanadával együttműködve gazdasági károkat okoz az USA-nak, akkor a jelenleg tervezettnél jóval nagyobb mértékű vámok lesznek kivetve mindkettőjükre, (...)

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images