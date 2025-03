Milliók egészsége került veszélybe egyetlen döntéssel

A Politico által megszerzett belső emailben Ian Simon, a Hosszú Covid Kutatási és Gyakorlati Iroda vezetője hétfőn közölte, hogy az iroda bezárása része az Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztérium (HHS) átszervezésének.

Az iroda kis létszámú személyzetét nem tájékoztatták arról, hogy megmarad-e a munkahelyük a szövetségi kormányzatnál. Egyelőre azt sem tudni, hogy az iroda azonnal bezár-e, vagy fokozatosan szüntetik meg.

Az Egészségügyi Minisztérium egyik névtelenül nyilatkozó munkatársa szerint

az iroda bezárása nem eredményez jelentős megtakarítást, sőt hosszú távon akár drágább is lehet.

Ennek oka, hogy a koordináció hiányában megjelenhetnek párhuzamosan futó munkák, ha pedig nem folytatják megfelelően a hosszú Coviddal kapcsolatos kezeléseket és kutatásokat,

az egészségügyi rendszer hosszú éveken vagy akár évtizedeken át kénytelen lesz drága ellátást biztosítani több tízmillió krónikus beteg számára.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) becslése szerint az amerikai felnőttek 6%-a szenved valamilyen hosszú Covid tünettel, míg a Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) úgy véli, akár 23 millió embert is érinthet a betegség, amelynek súlyossága az enyhe panaszoktól a súlyos egészségügyi problémákig terjedhet.

A hosszú Covidban szenvedő betegek érdekvédelmi szervezetei felháborodással fogadták az adminisztráció döntését.

Szerintük ugyanis ez a lépés ellentétes Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter korábbi ígéreteivel,

amelyeket a szenátusi meghallgatásán tett, és amelyekben elkötelezte magát a krónikus betegségek fokozottabb kezelése mellett.

Tim Kaine demokrata szenátor, aki maga is hosszú Covidtól szenved, elfogadhatatlannak nevezte a döntést. A Trump-adminisztráció egyébként már a múlt hónapban utasította a HHS-t, hogy szüntesse meg a Hosszú Covid Szövetségi Tanácsadó Bizottságot is. Az egészségügyi minisztérium munkatársa szerint a NIH több mint 1 milliárd dolláros Recover Initiative programja, amely a hosszú Coviddal kapcsolatos klinikai kutatásokat finanszírozza, továbbra is működni fog.

