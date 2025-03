Nagyon csúnya bezárási hullámnak vetne most véget a kormány

A kormány boltonként 3 millió forintos támogatást nyújt a falusi kisboltoknak - jelentette be szerdán Orbán Viktor, miután erről a kormányülésen is szó volt. A döntés nem meglepő, hiszen a falusi kisboltok száma már a rendszerváltás óta folyamatosan csökken és hiába célozza a kormány a nagyobb egységeket a különböző árkorlátozó, vagy hatósági intézkedésekkel, azok rendszerint a kis szereplőkön csattannak.

A kisboltok támogatása része egy nagyobb csomagnak, amellyel a kormány a kisebb településeket próbálja támogatni. Olyan elemek vannak ebben, mint a kocsmák támogatása, az ATM-ek felszereltetése, a templomfelújítás és a falusi szálláshelyek megsegítése.

A kisboltok valóban fontos szerepet játszanak egy falu életében, annak ellenére, hogy számuk folyamatosan csökken, a Covid óta pedig ez a negatív tendencia felgyorsult. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes boltok száma alig több már, mint 32 ezer. 2024 első felében (jelenleg ez a legfrissebb adat) 940 húzta le a rolót.

A koncentráció nem új, gyakorlatilag a rendszerváltás óta megfigyelhető az eltolódás a nagyobb alapterületű üzletek felé, amelyek közül mostnanra a diszkontok tudják a legtöbb vevőt megszólítani. A helyzetet súlyosbítja, hogy online is nagyon könnyű napi fogyasztási cikkekhez jutni.

Nem segíti a kisboltok fennmaradását, hogy versenyképességük meg sem közelíti a nagyobb üzletekét, a termékvertikum főként az alapvető termékekre korlátozódik, nem tudnak nagy volumenű megrendeléseken kedvezményt kiharcolni maguknak és drágák. A magyar falvakban élő népesség ráadásul rohamosan öregszik, a fiatalok elvándorolnak, vagyis nem lesz aki eltartsa a kis vegyesboltokat.

Az árrésstop is húzza a boltokat

Amikor a kormány valamilyen árszabályozást vezet be - hiába veszi ki ezek hatálya alól az egymilliárd forint árbevételt el nem érő egységeket - jellemzően ez visszaüt rájuk is. Neubauer Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára is arról beszélt a Portfolio-nak, hogy a vásárlók elfordulhatnak majd kisebb és közepes üzletektől és a diszkontokban, szupermarketekben szerzik be az olcsóbb termékeket.

Még a CBA kommunikációs igazgatója is azt nyilatkozta az RTL Híradónak, hogy ez az intézkedés hosszú távon nem fenntartható és veszélybe kerülhetnek a kistelepülések helyi bevásárlási lehetőségei.

Mivel a nagykereskedőkre nem vonatkozik az árrésstop a kisebb boltok a diszkontokba mehetnek árut beszerezni és erre kell még olyan árrést tenniük, amelyből fenn tudják tartani magukat, de a vásárlókat sem riasztják el. (Persze nem minden diszkontba mehetnek, hiszen a Lidl nem ad el árrésstopos termékeket áfás-számlára). Az hogy helyben elérhetők, indokol bizonyos ártöbbletet, de ha ez a differencia megnő, akkor a vidéki vásárlók hajlandóak többet utazni az alacsonyabb árakért, akár úgy, hogy többen összedobják egy autó üzemanyagköltségét.

A kormány mostani döntése a 3 millió forintos támogatással inkább tűnik tűzoltásnak, mint egy átgondolt stratégiának a kisboltok megmentésére. Azok az egységek, amelyek megszűnésre vannak ítélve, mert elfogynak a vevőik, legfeljebb később fogják lehúzni a rolót. Persze lehet folyamatos pénzügyi transzferekkel lélegeztetőgépen tartani a falusi kisboltokat, de nem biztos, hogy ez a kormány érdeke. Látható, hogy éveken keresztül nem mertek a falusi kispostákhoz nyúlni és csak az elmúlt években látjuk, hogy ezek a fiókok sorra bezárnak és postapartnerek szolgálják ki a falvak igényeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images