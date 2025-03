Drágulás jön a budapesti tömegközlekedésben - Kiderült, mire fordítja a plusz forrást a BKK

A hét közepén beszámoltunk arról, hogy június elsejétől emelkednek a fővárosi közösségi közlekedés jegyárai, de a bérletekért fizetendő díjak nem változnak, továbbá októbertől a bérlettel nem rendelkező utasoknak többet kell majd fizetniük a Repülőtéri Expresszen. Most az is kiderült, hogy a BKK mire költi a plusz forrásokat.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén arról is határozott, hogy

júniustól módosítja több BKK-termék árát.

Mint írták, a jegyárak kiigazítása a város fenntartható működésének része,

a forint értékének romlása

és a jövőbeni fejlesztések forrásigénye

tette szükségessé.

A bérletek ára változatlan marad, a teljesárú havi Budapest-bérlet továbbra is 8950 forintba kerül.

A közgyűlés döntése értelmében június 1-től

a vonaljegy ára 450 forint helyett 500 forint lesz,

a járművezetőnél váltott jegy 600-ról 700 forintra módosul,

a 10 darabos gyűjtőjegyért 4000 helyett 4500 forintot kell fizetni,

a 30 perces jegy 530 helyett 600 forintba kerül,

a 90 perces jegy ára 750-ről 850 forintra változik,

a Budapest 24 órás jegy 2500 helyett 2750 forintért lesz kapható.

A jelenlegi áron, papír alapon váltott vonaljegy-típusú jegyek az árváltozás után még egy évig, azaz 2026. május 31-ig, a mobiljegy formában váltott vonaljegyek, időalapú jegyek a vásárlástól számított egy évig érvényesíthetők.

A tarifamódosítás célja, hogy a főváros pénzügyi alapot teremtsen olyan közösségi közlekedést érintő fejlesztésekhez, amelyek gyorsabb, kényelmesebb és megbízhatóbb szolgáltatást biztosítanak. Ilyen fejlesztésre példaként említették, az éjszakai hálózat bővítését, vagyis azt, hogy pénteken és szombaton éjszaka tovább járna a metró, amivel párhuzamosan az éjszakai felszíni hálózat több vonalán 0-24 órás üzem is elindulhatna. A nappali hálózatot is fejlesztenék, meghosszabbítanák a 12-es villamost a Lehel térig, fejlesztenék a 81-es troli vonalát, továbbá versenyképes közlekedési folyosókat alakítanának ki, hogy gyors, megbízható és sűrű követésű autóbuszjáratok teremtsenek kapcsolatot a külvárosok és a belváros között. Emellett fejlesztenék az igényvezérelt vonalakat is, például a XVI. kerületi Csobajbánya térségében.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images