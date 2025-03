Figyelem, fontos változást jelentett be a MÁV: előzetes regisztráció kell az egyik jegytípushoz a jövőben

A MÁV szerint a 2024 díjszabási reformnak köszönhetően jelentősen megnőtt a csoportos utazások száma a társaság járatain, 2024-ben rekord mennyiségű mintegy 29 ezer csoport választotta kirándulásához a vonatot és közel 14 ezer csoport az autóbuszt. Éppen a megnövekedett érdeklődés miatt van szükség arra, hogy megváltoztassák az eddigi eljárást, és a jövőben előzetes regisztrációt várjanak el a szervezőktől. Ezért arra kérik a vásárlókat, hogy

a vasúti eljutás biztosítása esetén legalább 5 nappal, HÉV-es utazás esetén legalább 7 nappal, busszal történő utazás esetén pedig 15 nappal korábban szükséges az utazási szándékot bejelenteni.

A zsúfoltság elkerülése érdekében sávokat is meghatároztak, amikor a legkönnyebben tudnak a szervezők a társasághoz fordulni, az kérik, hogy elsősorban a kedd-szerda-csütörtöki napokat, illetve a reggeli és délutáni csúcsidőn kívüli időszakokat részesítsék előnyben. Elmondták, hogy azért van ezekre szükség, mivel megfelelő számú vasúti kocsit kell biztosítaniuk az utazáshoz. Kiemelten a díjmentes, a 14 év alatti, valamint az ország- vagy vármegyebérlettel rendelkező csoportok esetében fontos leginkább a bejelentés. Az adott napra és vonatra a csoportok elhelyezésére vonatkozó legmagasabb létszámot korlátozhatja a MÁV Személyszállítási Zrt. a kihasználtság függvényében.

Kiemelték, hogy a vasúti, HÉV vagy autóbuszos csoportos utazás esetén is elektronikusan kell beadni a kérvényt, amelyre űrlap is rendelkezésre áll. Ezeket e-mailben kérik elküldeni a megadott címre. A MÁV közölte, hogy az utazással kapcsolatos információkért és a bejelentőlap is ezen a linken érhető el.

