Újabb területen nyúlhat bele a kormány a díjszabásba, visszatérhet az árstop is

A 24.hu számolt be arról, hogy a kormány készen áll beavatkozni a szolgáltató szektorokban is a díjszabásba.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban videót tett közzé a közösségi médiában, amelyben arról beszél, hogy nem indokolt a banki szolgáltatások árának olyan szintű emelése, mint amilyeneket a KSH adatai mutattak. A tárcavezető már korábban belengette, hogy nemcsak az élelmiszerek területén alkalmazhatóak az ársapkák, hanem a banki szolgáltatásokra is kiterjedhetnek ezek. A lap ezzel kapcsolatban a minisztérium sajtóosztályát is felkereste a kérdéseivel, amire választ is kaptak:

A kormány célja továbbra is a lakossági terhek csökkentése, így az elmúlt hónapokban számos intézkedés került bevezetésre annak érdekében, hogy a családok számára megfizethetőbbé váljanak az alapvető termékek és szolgáltatások. Ez alól a pénzügyi szektor sem lehet kivétel

- írták. Hozzátették, hogy a a folyószámlavezetési, készpénzfelvételi és átutalási díjak esetében messze meghaladták az infláció és a tranzakciós illeték növekedéséből adódó mértéket, szerintük ezen a területen aránytalan volt a drágulás. A számadataik szerint a pénzügyi szolgáltatások díjai éves szinten 13 százalékkal, a készpénzfelvétel 15 százalékkal, a folyószámlavezetés 26 százalékkal drágult egy év alatt. A közlemény szerint folyamatosak az egyeztetések a Bankszövetséggel, hogy a díjemelések visszatérjenek az indokoltnak tartott szintre. Kifejtették továbbá, hogy telefon- és internetszolgáltatások díjai az elmúlt évben jelentős mértékben emelkedtek, így ezek nyomon követése mellett a kormány kész ezeken a területeken is beavatkozni, ha szükséges a méltányos árak fenntartása érdekében.

Az NGM azt is fontolóra vette, hogy az árstopok is visszatérjenek, amennyiben a jelenlegi árrésstop intézkedések nem érik el a kívánt hatást. Ezt kifejezetten arra jelentették ki, hogy amennyiben az élelmiszerláncok megpróbálják kijátszani a kormány intézkedéseit:

A kormány készen áll arra, hogy az árréskorlátozást újabb élelmiszerkategóriákra kiterjessze, és szükség esetén újra bevezesse a hatósági árakat

- közölték. Hozzátették, hogy továbbra is egyeztetnek a beszállítókkal, hogy ők is tartózkodjanak az indokolatlannak vélt áremelésektől.

