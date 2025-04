Bejelentette az első amerikai élelmiszeripari társaság: áremeléssel válaszolnak a vámokra

A Conagra Brands amerikai élelmiszeripari holdingtársaság vezérigazgatója bejelentette, hogy áremelésre kényszerülhetnek a vállalat termékei esetében az új vámtarifák miatt, amelyek olyan alapanyagokat érintenek, mint a kakaó, az olívaolaj, a pálmaolaj és a konzervdobozokhoz használt acél.

Sean Connolly, a Chef Boyardee márkát is gyártó Conagra Brands vezérigazgatója csütörtökön nyilatkozott az esetleges áremelésekről. A vállalat lépése - amely az elmúlt években már amúgy is két számjegyű élelmiszerár-emelkedést követné - a cég árrésének védelmét szolgálja, hogy továbbra is fejleszthessék üzletüket és új termékeket vezethessenek be.

Minden lehetőséget megvizsgálunk a termelékenységi programjaink hatékonyságának növelésétől kezdve az alternatív, olcsóbb beszállítói források felkutatásáig

- mondta Connolly.

Donald Trump amerikai elnök szerdán átfogó, új vámtarifákat jelentett be, amelyek számos terméket érintenek. Trump korábban már bevezetett vámokat az acélra és az alumíniumra is.

Connolly elmondása szerint a Conagra olyan ónozott acélt használ a paradicsom- és chilikonzerveihez, amelyet főként külföldről szerez be. Ez egy olyan acéltípus, amelyet az Egyesült Államokban csak korlátozottan gyártanak, Trump első elnöki ciklusa alatt még mentességet élvezett a vámok alól.

A vezérigazgató azt is elmondta: a Conagra jelentős konzervgyártói termeléssel is rendelkezik országon belül, de ezek a gyártósorok importból származó alapanyagot dolgoznak fel.

A vállalat Mexikóból is importál zöldségeket, de ezek a beszerzések mentesülhetnek a vámok alól egy külön kereskedelmi megállapodás miatt. Connolly szerint ezért még túl korai megmondani, hogy

milyen mértékű áremelésekre lehet számítani a vállalat termékeinél.

A Conagra-t is képviselő Consumer Brands Association szakmai szervezet lobbizik a Trump-kormányzatnál, hogy mentesítsék a vámok alól azokat az importtermékeket, amelyek belföldön nem állnak rendelkezésre megfelelő mennyiségben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images