Beadta Donald Trumpnak a derekát az első ország, máris szárnyra kapott néhány amerikai részvény

Donald Trump pénteken Truth Social oldalán közölte,

Most volt egy nagyon gyümölcsöző telefonbeszélgetésünk To Lammal, a Vietnami Kommunista Párt főtitkárával.

Az amerikai elnök ezzel párhuzamosan bejelentette: Vietnám hajlandó lebontani a teljes vámrendszert az Egyesült Államokkal szemben, ha képes megállapodást kötni Washingtonnal.

Donald Trump egy közeljövőben esedékes találkozóról is szót ejtett.

A hírre a Nike részvényei a tőzsdenyitási veszteséget ledolgozva, 4 százalékos pluszban vannak. Az On Holding és a Skechers részvényei pedig több, mint 6 százalékkal emelkedtek. Ezen kívül növekedett a Lululemon Athletica és a Wayfair Inc is, pedig utóbbi kereskedelmét a nagyfokú, 19 százalékos esés miatt egy időre fel is kellett függeszteni.

Ezen vállalatok részvényei csütörtökön hatalmasat zuhantak Trump átfogó vámtarifái miatt, mivel már korábban áthelyezték termelésüket Vietnámba a kínai vámok elkerülése érdekében.

A szabályozói dokumentumok szerint a Nike márkájú cipők körülbelül fele, illetve az Adidas lábbelijeinek 39 százaléka készül Vietnámban, amely ország így mindkét vállalat legnagyobb beszállítójának számít. A Nike már jelezte, hogy jelentős bruttó árrés-csökkenésre számít a következő negyedévben, részben a Kínából és Mexikóból származó termékekre kivetett amerikai vámok miatt.

