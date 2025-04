Világszerte tüntetések robbantak ki Donald Trump ellen, több ezer városban mozdultak meg az Egyesült Államokban

Az amerikai tüntetések kezdete előtt órákkal Európában élő amerikaiak százai gyűltek össze Berlinben, Frankfurtban, Párizsban és Londonban, hogy kifejezzék ellenérzéseiket Trump külpolitikai és belpolitikai átalakításaival szemben. A frankfurti Opernplatzon a Democrats Abroad szervezet tagjai Trump elnök lemondását követelték, míg Berlinben egy Tesla bemutatóterem előtt tiltakoztak a demonstrálók.

Párizsban mintegy 200 fő, többségében amerikai állampolgár gyülekezett a Place de la République-en. A tüntetők transzparensekkel és beszédekkel fejezték ki nemtetszésüket.

Szolidaritást kell mutatnunk az Egyesült Államok ezer városában zajló tüntetésekkel

- mondta Timothy Kautz, a Democrats Abroad szóvivője Frankfurtban.

Az Egyesült Államokban országszerte 1200 tüntetést szerveztek, ami a legnagyobb egynapos tiltakozási hullám Trump és Musk ellen, mióta elindították a kormányzat gyors átalakítását és az elnöki hatáskör kiterjesztését. Csak Washingtonban több mint 20 ezer résztvevőre számítottak a szervezők.

Massive protests against Trump and Musk have erupted across the U.S. and parts of the world. pic.twitter.com/B5DMrnePSQ