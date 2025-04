A vámháborús hír, ami a feje tetejére állította a piacokat

A nyitásban látott jelentős mínuszok után pluszba is fordultak az amerikai tőzsdeindexek, miután elkezdett terjedni a közösségi média felületeken Kevin Hassett, a Fehér Ház Nemzetgazdasági Tanácsának igazgatójának interjúrészlete, amiből sok befektető arra következtetett, hogy Trump felfgüggeszti a vámok alkalmazását egy időre.

Azt kérdezték a tanácsadótól, hogy Donald Trump megfontolna-e egy 90 napos szünetet a vámok alkalmazásában. Erre a tanácsadó azt mondta, hogy az elnök úgy dönt, ahogy dönt. Nagyon úgy tűnik, hogy a befektetők ebbe a fél mondatba akarták azt belehinni, hogy az USA elnöke enyhítene a vámokon. Ez hozott nagyon rövid időre átmeneti éles ugrást a tőzsdéken és szárnyalást a forintban.

Az extra vámok 90 napos felfüggesztésének gondolata futótűzként terjedt a befektetők körében, hatalmas megkönnyebbülést hozva a piacok számára, de ez nem tartott sokáig. A Fehér Ház ugyanis szinte azonnal közölte:

álhír, hogy Trump az új vámok 90 napra szóló felfüggesztését fontolgatná.

„Álhírek” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a CNBC-nek, miután Kevin Hassettet, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatóját idézte a csatorna.

Érdemes megnézni, hogy a hír terjedése, majd cáfolata mekkora kilengéseket okozott a legnagyobb amerikai tőzsdeindexekben. Az S&P 500 index napi mélypontjáról 8%-os pluszban is járt a reménykeltőnek tűnő hír hatására hirtelen, majd a vámok felfüggesztését cáfoló hívatalos közlemény megérkezése nagyon gyors esést hozott újra a tőzsdeindex esetében. A napon belül látott csúcsához képest 5%-ot zuhant néhány perc leforgása alatt az S&P 500 index.

Egyúttal lekicsinyelte a Donald Trump elnök vámjai miatti gazdasági aggodalmakat, és azt mondta, hogy az elnök egész hétvégén a világ vezetőivel beszélt, és "meghallgatja a nagyszerű üzletekre vonatkozó javaslatokat". A Fox News műsorában a tancsadó előrevetítette:

Trump meg fogja hallgatni a kereskedelmi partnereket,

és ha valóban nagyszerű üzletekkel jönnek hozzá, amelyek előnyösek az amerikai gyártás és az amerikai farmerek számára, biztos vagyok benne, hogy meghallgatja őket.

Az országok sorban állnak, hogy alkukat kössenek - mondta Hassett.

