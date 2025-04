Kopogtat a válság: Oroszország kénytelen lehet a vésztartalékaihoz nyúlni

A Donald Trump által bejelentett vámintézkedések recessziós félelmeket váltottak ki, ami a globális olajárak – köztük a Brent és a WTI – jelentős eséséhez is vezetett. Ezzel párhuzamosan a balti-tengeri Primorszk kikötőjéből származó orosz Urals típusú nyersolaj ára 53 dollár közelébe süllyedt hordónként.

A csökkenés hátterében egyrészt a globális olajkínálat bősége, másrészt a mérséklődő kereslet áll, amit tovább súlyosbítanak a világgazdaság lassulásával kapcsolatos várakozások és az erősödő kereskedelmi feszültségek.

Ráadásul az orosz Urals típusú nyersolaj jelentős árengedménnyel forog a nemzetközi referenciaárakhoz képest is.

És miért van így?

Vegyük például a Brent típusú nyersolajat, mivel ez a globális olajpiac egyik legfontosabb referencia-olaja, amelynek ára meghatározza számos más típusú olaj árát is. Az orosz Urals olaj, amely a nyugat-szibériai és a volgai-uráli olajmezőkről származik, szintén az egyik fontos exportcikk, de a minősége némileg eltér: magasabb kéntartalmú és nehezebb, így kevésbé vonzó bizonyos finomítók számára, mint a könnyebb és alacsonyabb kéntartalmú Brent.

A diszkont a két típus közötti árkülönbséget jelenti: amikor azt mondjuk, hogy az Urals diszkonttal forog a Brenthez képest, azt értjük alatta, hogy olcsóbban adják el a piacon, mint a Brentet.

Miért alakult ki nagy diszkont az Urals olaj esetében?

Nemzetközi szankciók és embargók: Az orosz–ukrán háború nyomán bevezetett nyugati szankciók, különösen az EU és G7 országok által bevezetett olajembargók és ársapkák következtében az orosz olaj elvesztette hagyományos nyugati vevőinek nagy részét.

Szűkült piac, kevesebb vevő: Mivel az orosz olajat csak korlátozott számú ország hajlandó megvásárolni (pl. Kína, India és Törökország), Moszkva kénytelen jelentős árengedménnyel kínálni az olaját, hogy versenyképes maradjon a nemzetközi piacon.

Magasabb szállítási költségek: Az európai piac kiesésével az orosz olajat távolabbi piacokra kell szállítani, ami logisztikai többletköltséget jelent. Ezt is gyakran átvállalja az eladó, vagyis Moszkva, így az árból engednek, hogy vonzóbb legyen a vásárlóknak.

Az Urals olaj Brenthez viszonyított árhátrányát tehát alapvetően a geopolitikai tényezők és a kereslet-kínálat átrendeződése okozza.

A vevői bázis szűkülése és a logisztikai nehézségek arra kényszerítik Oroszországot, hogy jelentős kedvezménnyel értékesítse olaját a globális piacon, ami tartósan leszorítja az Urals árát a Brenthez képest.

Mindezek komoly aggodalomra adnak okot az orosz államkincstár számára, mivel az ország költségvetésének jelentős része (jelenleg nagyjából a bevételek harmada) az olaj és földgáz exportból származik:

A jelenlegi árzuhanás tehát komoly bevételkiesést okozhat, miközben az ukrajnai konfliktus miatt Moszkva kénytelen növelni a védelmi kiadásokat.

Emiatt a kormány valószínűleg a Nemzeti Jóléti Alap forrásaihoz nyúlhat a hiány pótlására

- ez azonban hosszabb távon nem jelent stabil vagy fenntartható megoldást.

​Az Oroszországi Nemzeti Jóléti Alap (NWF) egy szuverén vagyonalap, amelyet 2008-ban hoztak létre. Az alap bevételei elsősorban az olaj- és gázexportból származó többletbevételekből származnak, és ezeket különféle eszközökbe fektetik be, beleértve a külföldi államkötvényeket és hazai beruházásokat. Az NWF forrásait eredetileg a gazdasági stabilitás megőrzésére használták, főként válsághelyzetek idején.

Most azonban az ukrajnai háború finanszírozása miatt is egyre inkább szükség van ezekre az eszközökre – miközben a szénhidrogénexportból származó bevételek visszaesése miatt az alap feltöltése is egyre nehezebbé válik.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy

Oroszország egyre inkább Kínára támaszkodik gazdasági partnerként a nyugati szankciók miatt.

Bármilyen kínai gazdasági lassulás csökkentheti az orosz export, különösen az olaj és gáz iránti keresletet, tovább növelve az orosz gazdaság sebezhetőségét.

