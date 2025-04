Kiszivárgott: pánik a kínai vezetésben, nyomást gyakorolnak a Sheinre is

A fast-fashion óriás Shein azon tervei, hogy termelésének egy részét Kínán kívülre helyezze, a kínai kormány ellenállásába ütköztek - közölték az ügyet ismerő források. Peking igyekszik megakadályozni a gyártók kivándorlását Donald Trump egyre növekvő vámterhei közepette.

A Kereskedelmi Minisztérium kapcsolatba lépett a Sheinnel és más vállalatokkal, hogy eltántorítsa őket az ellátási láncok diverzifikálásától és a más országokból történő beszerzéstől - mondta egy, a megbeszéléseket ismerő forrás. A kérések Trump "kölcsönös vámok" bejelentését megelőző napokban érkeztek, amelyek arra ösztönözték a cégeket, hogy módokat keressenek a vámok elkerülésére.

A Shein egyik válaszlépéseként leállította azokat a felderítő utakat, amelyeket kínai beszállítói számára szervezett vietnami és más délkelet-ázsiai országokban található gyárakba - közölte egy másik forrás.

A termelés külföldre költözésével járó munkahelyvesztés fenyegetése jelentős aggodalom a kínai tisztviselők számára.

A Shein és a kínai kereskedelmi minisztérium nem reagált a megkeresésekre.

Próbára teszi Kínát Trump

Trump büntető kereskedelmi intézkedései próbára teszik Kína életképességét mint jelentős exportközpont. Mivel a kisméretű csomagokra vonatkozó vámmentesség kevesebb mint egy hónap múlva lejár, a Shein és riválisa, a Temu által értékesített termékek költségei drasztikusan emelkedni fognak, ami valószínűleg áremelkedést jelent majd az amerikai vásárlók számára, akik ezeket a platformokat részesítették előnyben az Amazon.com Inc.-kel szemben.

Ez a lépés egyben mélyülő törésvonalat is jelez Kína és exportőrei között a Trump-féle támadások elleni küzdelemben, mivel az állam hazai gyártószektor védelmére irányuló erőfeszítései ütköznek a vállalatok azon törekvéseivel, hogy elkerüljék az egyre növekvő költségeket.

Most nem nézik jó szemmel a kivonulást

Míg sok kínai cég elkerülte a Trump első elnöksége alatt Kínára kivetett vámokat a termelés külföldre helyezésével - például Kambodzsa gyárainak több mint fele ma már kínai tulajdonban van - a kereskedelmi minisztérium lépése arra utal, hogy Peking ezúttal nem nézi jó szemmel a hasonló stratégiák alkalmazását.

Mivel a legtöbb kínai áru legalább 54%-os importvámmal szembesül az Egyesült Államokba érkezéskor,

sok beszállító nyomás alá került ügyfelei részéről, hogy vállalják a vámterhek nagy részét, vagy fontolják meg a termelés máshová helyezését a költségek csökkentése érdekében.

A Bloomberg februárban arról számolt be, hogy a Shein ösztönzőket kínált néhány vezető ruházati beszállítójának, hogy vietnami gyártósorokat létesítsenek, miután Trump azzal fenyegetett, hogy megszünteti az úgynevezett "de minimis" adómentességet, amely lehetővé teszi a Shein számára, hogy termékeit közvetlenül és vámmentesen szállítsa amerikai fogyasztóknak. Ez a kiskapu május 2-án megszűnik a Kínából érkező csomagok esetében, ami milliárdos többletköltséget jelent a kereskedők számára.

A kelet-kínai Nanjingban alapított, de jelenleg Szingapúrban székhellyel rendelkező Shein nagyrészt Dél-Kína kiterjedt ruházati gyártóhálózatára támaszkodott, hogy 2 dolláros blúzokat és 10 dolláros ingeket gyártson észak-amerikai és európai fogyasztók számára.

A vámproblémák további kihívást jelenthetnek a Shein londoni tőzsdei bevezetési terveinek is. A vállalat már most is nyomás alatt áll a befektetők részéről, hogy csökkentse értékelését az ellátási lánc működésével és munkavállalói gyakorlatával kapcsolatos fokozott vizsgálatok közepette.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio