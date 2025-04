Formálódik Donald Trump nagy terve – Ravasz húzással kényszerítené térdre Oroszországot

Az elmúlt napokban fájdalmasan egyértelművé vált a piacok számára, hogy Donald Trump amerikai elnök nem csak fenyegetésnek szánta a vámokat: bár tegnap 90 napos szünetet jelentett be, de jelen állás szerint gyakorlatilag az összes kereskedelmi partnerét valamilyen mértékű vámmal súlytja, a helyzet ráadásul kezd látványosan eldurvulni Kína és az USA között. A tőkepiacokon az egyik legérzékenyebb reakciót az olajnál láthattuk, ami nem csoda, hiszen itt rögtön egy kettős hatás érvényesült, a vámok nyomán fellépő globális recessziós félelmekkel párhuzamosan ugyanis az OPEC-hatalmak váratlan mértékű olajtermelés-növelésről döntöttek, a potenciális túlkínálatot és a visszaeső keresletet árazva pedig évek óta nem látott szintre zuhant az olajár. Adódik a kérdés, hogy miért döntött az OPEC a termelés ilyen radikális növelése mellett egy olyan helyzetben, amikor amúgy is nagy zuhanásban van az olajár? Rossz időzítés volt, nem számoltak ezzel a forgatókönyvvel, vagy mindez egy nagyszabású terv része? Mutatjuk, mi lehet Donald Trump nagy mesterterve, ami végül az orosz-ukrán háború végére is pontot tehet.

Mélyrepülésben az olajár Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései hatalmas hullámokat vetettek a világ tőkepiacain, a zuhanás elől nem menekült meg az olaj sem: a tegnapi markáns korrekció ellenére is a Brent jegyzése áprilisban már 15 százalékot zuhant, egy ponton a hordónkénti 55 dolláros szintre szakadt az árfolyam, ilyen mélyen utoljára 2021-ben volt a jegyzés. Brent árfolyamának alakulása Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével. Mire a nagy zuhanás? Az olajpiacon jelenleg kettős hatás érvényesül: egyrészt a Trump által bejelentett vámok nyomán jelentősen megnőttek az amerikai és a globális recessziós félelmek, az üzleti aktivitás visszaesése pedig önmagában is az energiatermékek árának csökkenését hozza magával.

az üzleti aktivitás visszaesése pedig önmagában is az energiatermékek árának csökkenését hozza magával. Ezen felül kiderült, hogy nyolc meghatározó OPEC+ termelő ország összesen napi 411 ezer hordóval emeli kőolaj-kitermelését májustól, ami a vártnál sokkal jelentősebb növekedést jelent (az eredeti terv 135 ezer hordó volt). Fontos megjegyezni, hogy az olaj, a gáz és a finomított termékek importja mentességet kapott Trump új vámjaitól, de az agresszív kereskedelmi politika inflációgerjesztő hatása nehezen megkérdőjelezhető, legalábbis most ez a fő narratíva az olajkereskedőknél. Trump és a híres négy dimenziós sakkjátszma Adódik a kérdés, hogy miért döntött az OPEC a termelés ilyen radikális növelése mellett egy olyan helyzetben, amikor amúgy is nagy zuhanásban van az olajár? Rossz időzítés volt, nem számoltak ezzel a forgatókönyvvel, vagy mindez egy nagyszabású terv része? Ha az utóbbi felé hajlunk és képzeletben felhelyezzük az összeesküvés-gyártó sisakunkat, akkor egy nagyon izgalmas konspirációt találunk, amit - elég hatásvadász módon - Donald Trump nagy mesterterveként aposztrofáltunk a címben. Na de miről is van szó? Mielőtt belemennénk a kissé nyakatekert fejtegetésbe, érdemes megismerkedni a „4D-sakk" jelentésével. A 4 dimenziós sakk kifejezés a politikai diskurzusban azt hivatott alátámasztani, hogy Trump látszólag több lépéssel az ellenfelei előtt jár; míg egyesek káoszt látnak a módszereiben és azok következményeit károsnak ítélik meg, azok, akik érteni válik az amerikai elnök stratégiáját, úgy gondolják, hogy egy mélyebb sztori húzódik meg a háttérben, és a végén majd minden összeáll. Jelen pillanatban egyáltalán nem mondható biztosra, hogy egyrészt valóban egy 4D-s sakkjátszma zajlik-e a világpiacon, és ha igen, akkor ezt megnyerheti-e Trump. Ennek megítélését az olvasó fantáziájára és belátására bízzuk. A rövid disclaimer után lássuk, hogy mi is lehet a mesterterv: Donald Trump "drill baby drill" politikájának célja, hogy felpörgesse a hazai szénhidrogén-termelést és a világ energiaexportőrévé tegye az Egyesült Államokat. Két legyet üthet egy csapásra az ide vezető és éppen formálódó tervvel, miszerint: kizárja a világpiacról az orosz és az iráni fosszilis energiát ; ezt úgy éri el, hogy 500%-os vámot helyez kilátásba az orosz olaj és gáz vásárlóira, ezután kijárja az OPEC-nél a jelentős kitermelés-felfuttatást, ennek köszönhetően nem lesz hiány az orosz és iráni olaj és gáz eltűnése miatt (legalábbis rövid távon, mert az OPEC nemrég bejelentett termelés-növelése 441 ezer napi hordóról szól, eközben Oroszország 7-7,5 millió hordó/nap olaj és olajtermék exporttal bírnak, az irániak 1,5 - 2 millióval).

; ezt úgy éri el, hogy 500%-os vámot helyez kilátásba az orosz olaj és gáz vásárlóira, ezután kijárja az OPEC-nél a jelentős kitermelés-felfuttatást, ennek köszönhetően nem lesz hiány az orosz és iráni olaj és gáz eltűnése miatt (legalábbis rövid távon, mert az OPEC nemrég bejelentett termelés-növelése 441 ezer napi hordóról szól, eközben Oroszország 7-7,5 millió hordó/nap olaj és olajtermék exporttal bírnak, az irániak 1,5 - 2 millióval). az energiabevételek visszavágásán keresztül ellehetetleníti az orosz költségvetést, ami végül a háború lezárásához vezet, ami szintén egy fontos ígérete volt a kampánya során, ezzel az első légy lecsapva.

ami szintén egy fontos ígérete volt a kampánya során, ezzel az első légy lecsapva. Ezzel a húzással, illetve egyéb szankciókkal (lásd a szerb NIS-olajfinomítóra kivetett intézkedés) növeli a keresletet Európában az amerikai olajra és LNG-re, ezzel ott is van a második légy. Fontos adalék az olajkereslethez: egyáltalán nem új piacra tör be Trump, hiszen 2024-ben az Egyesült Államok 118 milliárd dollár értékben exportált nyers kőolajat, aminek a legfontosabb célországa Hollandia volt (23,6 milliárd dollár), de Spanyolország és Franciaország is felfér a toplistára. Ami pedig a teljes képet illeti, már direkt módon is megjelent a „sakkjátszma” újabb lépése: Trump ugyanis szeretné kiegyenlíteni az USA kereskedelmi deficitjét Európával szemben, és a nemrég bejelentett általános vámok feloldásáért cserébe azt követelte, hogy Európa 350 milliárd dollár értékben vásároljon amerikai energiaárukat. Ez a szám a Portfolio által megkérdezett energetikai szakértők szerint - a jelenlegi helyzetben - óriási és irreális, hiszen az USA népszámlálási hivatala szerint az Európába irányuló amerikai LNG-export értéke 2024-ben csak kb. 13 milliárd dollár volt. Ha az összes amerikai LNG-t Európa vásárolná meg a jelenlegi 36 eurós gázár mellett (TTF), akkor ennek az LNG-nek az értéke körülbelül 110 milliárd dollár lenne, és ha ehhez hozzáadjuk azt a kb. 4 millió hordó/nap európai nyersolajat, amelyet az EU JELENLEG importál az Egyesült Államokból, ez kb. 88 milliárd dollár értéket jelent. Az LNG-ből és a nyersolajból tehát még mindig "csak" 198 milliárd dollár jön ki, ami jóval kevesebb, mint a Trump által az EU-tól követelt 350 milliárd dollár. EZÉRT IS VOLT CSUPA NAGYBETŰ A "JELENLEGI", AMIKOR AZ EURÓPÁBA ÉRKEZŐ AMERIKAI OLAJEXPORTOT JELLEMEZTÜK. Hozzá kell tenni, hogy az EU eddig is meg akart már egyezni az USA-val, és már november óta azt hangoztatja, hogy hajlandó a magasabb amerikai energiahordozó-importra. Éves szintű amerikai kőolaj-export alakulása régiók szerint, napi millió hordóban kifejezve. Forrás: U.S. Energy Information Administration (EIA) Hogyan veszíthet Trump? Simán Potenciális probléma a fent leírt, körmönfont mestertervvel: a vámpolitikából fakadó recessziós félelmek és extra OPEC-kínálat miatt bezuhant, és akár tartósan alacsonyan is maradhat az olajár. A Goldman Sachs például arra figyelmeztetett, hogy a Brent ára szélsőséges körülmények között akár 40 dollár alá is zuhanhat hordónként, ahogy a kereskedelmi háború kiéleződik és a kínálat növekszik. Márpedig a hazai kitermelés így már nem profitábilis, az amerikai termelők legalább hordónként 65 dolláros WTI-ár mellett lennének elégedettek, bajba kerülhet tehát a "drill baby, drill".

az amerikai termelők legalább hordónként 65 dolláros WTI-ár mellett lennének elégedettek, bajba kerülhet tehát a "drill baby, drill". Arról nem is beszélve, hogy egy ekkora kereslet-ugrás mellett, amit ez a 350 milliárd dollár értékű energiaexport jelentene, annak a veszélyét is magával hordozza, hogy az amerikai energiaexportőrök gyorsan kifogynának a kapacitásokból .

Ha pedig a vámpolitikából az USA jön ki rosszul, akkor az egész képet tekintve ez amúgyis zárójelbe teszi az energiapiaci sikert. Utóbbi mellett a növekedési különbözet érve szól, eszerint a vámintézkedések legnagyobb kárvallottja az amerikai fogyasztók lesznek. A logika szerint míg az USA kereskedelmi partnerei megtehetik (elméletben), hogy az USA-n kívül mással kereskednek, addig az amerikai fogyasztóknak nincs ilyen választásuk; a magasabb árak miatt pedig csökken a reáljövedelmük, romlik a fogyasztási hajlandóságuk, ami az egész gazdasági teljesítményre hatással van. Eközben az USA költségvetési hiánya 7%, nincs tér érdemi fiskális lazításra, szemben az euróövezettel, vagy Kínával. Míg az USA-ban épp most kezdődött a ciklikus lassulás, addig Európa például a ciklikus gyorsulás küszöbén lehet. Az más kérdés, hogy mit tesz Európával a vámháború, de most még az egyes befektetők álláspontja, hogy relatíve az USA többet veszít.