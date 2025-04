Trump acélblokádot hirdethet az USA-ban

Úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök az USA-ban tartaná az ott előállított acélt, mivel továbbra is akadályozza a japán acélcég 14 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát. A üzlet hosszú ideje nemzetbiztonsági kockázatként van kezelve, annak ellenére, hogy a két ország hosszú ideje szövetségese egymásnak.

Az USA elnöke szerdai megszólalásásban elmondta: nem szeretné ha az amerikai acél Japánba, vagy bárhova máshova menne. Még a vámok felfüggesztése előtt, hétfőn Trump utasította a nemzetbiztonsági testületet, hogy vizsgálja felül a Nippon Steel felvásárlási ajánlatát, hogy megállapítsák, szükséges-e "további intézkedés" - írja a Reuters. Ez a lépés reményt keltett, hogy az üzlet mégis zöld utat kaphat.

"Nem akarjuk, hogy Japánba kerüljön [...] Szeretjük Japánt [...] Nem akarjuk, hogy Japánba vagy bármely más helyre kerüljön, de továbbra is dolgozunk velük.



- fejtette ki az amerikai elnök.

Trump legújabb kommentjét követően az U.S. Steel részvényei a zárás után közel 14%-kal estek, 38,57 dollárra. Azóta némileg visszajött árfolyam, de az így is jóval a Nippon Steel 14 milliárd dolláros vásárlási ajánlata alatt van, ami így 55 dolláros részvényenkénti összeget jelentene.

A Fehér Ház tisztviselői nem közöltek további részleteket Trump megjegyzéseiről, illetve arról, hogy azok ellentmondanak-e a hétfőn kért vizsgálatának, ami némi reménysugárt adott, miután

elődje, Joe Biden, januárban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva blokkolta az egyesülést.

Biden döntése után a két vállalat beperelte az aggályokat fenntartó Külföldi Befektetéseket Vizsgáló Bizottságot (CFIUS), azt állítva, hogy Biden előítéletei befolyásolták a bizottság döntését és megsértette a vállalatok tisztességes felülvizsgálathoz való jogát.

Az üzletet még 2023 decemberében jelentették be, de azt Biden és Trump is ellenezte, deltehetően azért, hogy magukénak tudhassák az Egyesült Acélmunkások szakszervezetének támogatását a csatatér államnak számító Pennsylvaniában, ahol az U.S. Steel székhelye is található.

A múlt hónapban a Trump-adminisztráció indítványt nyújtott be a perben két határidő meghosszabbítására is, hogy a kormánynak több ideje legyen lezárni a fúziós tárgyalásokat. Jelen esetben úgy néz ki, június 5-ig függőben marad a per és a CFIUS újra megvizsgálja az egyesüléssel járó lehetséges kockázatokat.

