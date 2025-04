Helyre tette a feltörekvő nagyhatalom Donald Trumpot: nem tárgyalnak célkeresztben

Az indiai kereskedelmi miniszter, Piyush Goyal pénteken határozottan kijelentette: India „soha nem tárgyal, ha pisztolyt szorítanak a fejéhez”, utalva ezzel Donald Trump amerikai elnök 90 napos vámfelfüggesztésére, amely több ország, köztük India számára is átmeneti mentességet biztosít. Goyal hangsúlyozta, hogy India csak olyan megállapodásokat fogad el, amelyek az ország érdekeit szolgálják, és a tárgyalások csak kölcsönös tiszteleten alapulhatnak – számolt be a Times of India