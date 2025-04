Kimondta Budapesten Donald Trump energiaügyi diplomatája, hogy mit akarnak az amerikai LNG-vel Európában

Három világos célja van az új amerikai külügyi és energiaügyi vezetésnek, és ennek jegyében tesszük a diplomáciai lépéseket, hogy minél több piacon tudjuk eladni az amerikai LNG-t, amelynek kapacitása 2030-ig meg fog duplázódni – jelentette ki hétfőn a Budapest LNG Summit keretében tartott előadásában Lawrence Korb, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma Energiaforrások Irodájának vezető tanácsadója.

Lawrence Korb az előadása elején jelezte, hogy energiadiplomáciával foglalkoznak, amelynek háttereként felidézte: az új energiaügyi miniszter világosan rögzítette Trump elnök utasításai nyomán, hogy mi az amerikai érdek az LNG export terén. Ez pedig így hangzik:

az amerikai LNG növelése erősíti az amerikai gazdaságot, munkahelyeket teremt és fokozza világszerte az ellátásbiztonságot is.

Ezzel párhuzamosan az új amerikai külügyminiszter világosan rögzítette, hogy a minisztérium a diplomácia segítségével akarja elérni, hogy a Trump elnök által megfogalmazott célt (az amerikai energetikai dominancia visszahozását) el tudják érni.

Mindezek nyomán Lawrence Korb jelezte:

elég világos, hogy miért vagyok itt ezen a konferencián: felgyorsítani az együttműködést a gázipari szereplők és a nemzetközi partnerek között, hogy az amerikai LNG-t mindenki számára kölcsönös előnyök mentén elérhetővé tegyük.

Felidézte, hogy az amerikai LNG exportkapacitások 2030-ig meg fognak duplázódni, hiszen a már bejelentett projektek megépülése esetén is el fogják érni az évi 270 milliárd köbmétert a tavalyi 123 milliárd köbméteres kapacitás után. Érzékeltette, hogy az európai piac folyamatosan a top szállítási célpiac volt 2016 óta, és az összes amerikai LNG-exportnak eddig mintegy fele Európába érkezett. Ezzel és a növekvő exportkapacitásokkal összefüggésben leszögezte: van még tér az európai LNG-export növekedésére.

Ezt azzal együtt is mondta, hogy felidézte: az Európai Bizottság elnöke már Trump elnök beiktatása után röviddel jelezte, hogy az Európai Unió kész az orosz gázt amerikai LNG-re cserélni, és azóta nagyon magas szintű egyeztetések zajlanak a témában. Megjegyezte: ezen tárgyalásokkal párhuzamosan az amerikai LNG-export mintegy 70%-a Európába érkezett idén februárban, ami márciusban tovább emelkedett 85% közelébe.

Ezután egészen világosan összefoglalta három pontban azt, hogy miért jött a konferenciára és mi az amerikai érdek emögött:

Új piacokra való betörés. Biztosítani az amerikai szereplők számára a teljes piacra jutást. Előmozdítani és figyelemmel kísérni az energiabiztonsági programokat.

A fentiek kapcsán kifejtette:

biztosítani akarjuk, hogy az amerikai LNG a kontinens minden szegletébe eljusson.

Úgy folytatta: "Ez tehát azt jelenti, hogy az európai partnerekkel együttműködve azonosítjuk és megoldjuk az infrastrukturális problémákat, és maximalizáljuk a hatékonyságot. Ha a Franciaországba, Spanyolországba, Németországba vagy Horvátországba importált amerikai cseppfolyósított földgáz nem jut el a kontinens minden sarkába, vagy ha nehézséget okoz a kapacitás lekötése, akkor az amerikai exportőrök elszalasztanak egy piaci lehetőséget. Az európai vásárlók pedig megfosztódnak egy megbízható, versenyképes költségű terméktől, valamint a többféle rugalmas lehetőségből adódó biztonságtól."

A fenti második és harmadik cél kapcsán utalt rá, hogy sokat beszélnek mostanában bizonyos rugalmas visszagázosító kapacitások bővítéséről (FSRU), a Bosznia és Horvátország közötti déli összeköttetésről, a Görögország és Észak-Macedónia közötti rendszerösszekötőről, az észak-déli európai szállítási rendszerről, amely összekötné például Görögországot Ukrajnával és

potenciálisan Közép-Európa házi feladata lenne.

Hozzátette: ezeket a projekteket vizsgálják, és próbálják segíteni a megvalósulásukat, amelyhez a diplomáciai munkát is aktívan bevetik, hogy "a helyi politika és a befektetett érdekek áldozatává váljanak".

Utalt rá, hogy

mennyire fontos volt például a horvátországi krk-i LNG-kikötő az előző válság alatt, és más említett projekteknek is be kell fejeződnie,

hogy a következő válságot meg lehessen előzni, mert egy következő válság esetén már túl késő ezeknél lépni, így a legjobb biztosítás a következő válság ellen a szükséges projektek befejezése. Hozzátette: emiatt is sürgetik az európai partnereket, hogy járuljanak hozzá a szükséges kapacitásnövekedéshez, a saját energiaellátásuk biztosítása érdekében is.

Az előadó azt is sürgette az amerikai LNG-export felpörgetése érdekében, hogy legyen stabil és kiszámítható az európai szabályozói környezet, többek között a metánszivárgási és egyéb jogszabályi, klímavédelmi célú elvárások terén is. A tartós bizonytalanság ugyanis rányomná a bélyegét az exportkapacitások növelési stratégiájára, és egyúttal az európai energiabiztonsági célkitűzések elérésére is.

Lowrence Korb végül arra tért rá, hogy mi az a szempont, ami a fentieken felül még különösen fontos az amerikai LNG-exportőrök számára:

azáltal akarjuk segíteni az EU-t az energiabiztonsági céljainak elérésében, hogy hosszú távú szerződéseket írjanak alá az amerikai LNG-szállítókkal, hogy rögzítsük az LNG-kapcsolatainkat.

Az Egyesült Államok a legmegbízhatóbb energiaszállító a világon, amelyet Önök újra és újra bizonyítanak, Európának pedig megbízható energiára van szüksége a gazdasága növekedéséhez.

Emlékeztetett rá, hogy a hosszú távú szerződések mind az LNG-exportőrök, a finanszírozók, mind pedig Európa számára fontosak, és amely egyúttal

az európai árakat kiszámítható és megfizethető szinten tartja a fogyasztók és az ipar számára az elkövetkező évtizedekben.

